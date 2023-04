Ultima in casa per Correggio

Penultima giornata in C Silver, dove alle 19 la Pallacanestro Correggio (50) saluta il proprio pubblico nel match casalingo con il BSL San Lazzaro (20). Chiusa la pratica primo posto sabato scorso sul campo dell’Emil Gas Scandiano, i giallo-neri non dovrebbero trovare difficoltà con un avversario che ha nel play Gamberini (18,2 punti) il terminale offensivo più importante. Alle 20,15, invece, ultima casalinga prima dei playout per la Rebasket (26), che riceve il Magik Parma (40): occhio tra i ducali a Colonnelli (16,7).