Ultima partita, Altinier saluta con un gol

ROLO

3

COLORNO

4

ROLO: Tosi, Ranieri, Annarumma, Tamagnini, Buffagni, Galli, Faraci (26’st Scacchetti), Binini, Fiocchi (22’st Napoli), Lari (46’st Pignatti), Fofana (10’st Tirelli). A disp.: Grigoli, Bagni, Cavaliere, Lotti, Puglisi. All.: Cristiani

COLORNO: Narduzzo, Crescenzi (29’st Toma), Rizzi (1’st Zaccariello), Galafassi (12’st Lo Re), Diaw, Marmiroli, De Luca (49’st Gabbi), Arati, Altinier, Malivojevic, Ghirardi (39’st Manghi). A disp.: Cermaglia, Ferrarini, Doselli, Rosa. All.: Puzzillo

Arbitro: Dumitrascu di Modena

Reti: Fiocchi (R) al 3’pt e al 44’pt, De Luca (C) al 5’st, Altinier (C) al 20’st, Malivojevic (C) al 24’st, Diaw (C) al 35’st, Napoli (R) al 37’st.

Note: ammonito Buffagni

Il Rolo chiude la stagione con una sconfitta ricca di reti: 7 in totale. Ad esultare è il Colorno, che ha rimontato il parziale che era di 2-0 per il Rolo. A segno per i parmensi anche Cristian Altinier (40 anni): per l’ex attaccante della Reggiana era l’ultima gara della carriera. Il Rolo chiude all’ottava posizione, con 52 punti. I gol fatti sono 47, mentre quelli concessi 44.