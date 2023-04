Ultimi 180’: i punti valgono più dell’oro

di Claudio Lavaggi

Al termine del campionato di Serie D mancano i 180 minuti delle due gare di stagione regolare ed eventualmente 90 o 120 minuti di play-out per le squadre che dovessero approdarvi. Ad oggi la situazione è molto ingarbugliata, al punto che in quella che è l’ipotesi forse più bizzarra, addirittura sei squadre potrebbero chiudere il campionato alla pari a 45 punti, con la Bagnolese a 43 e lo Scandicci retrocesso assieme al Salsomaggiore.

Ovviamente stiamo parlando quasi di "fantascienza", un’esercitazione di probabilità, ma in ogni caso di uno scenario non impossibile che porterebbe a una mega classifica avulsa per determinare chi si salva direttamente e chi va ai play-out.

Tornando con i piedi per terra vediamo le gare odierne che interessano le squadre reggiane e sono tre scontri diretti contro formazioni lombarde, con inizio fissato per le 15.

Lentigione. Alla Immergas Arena di Sorbolo Mezzani, il Lenz ospita il Fanfulla, squadra appena penalizzata di 4 punti per utilizzo prolungato di un giocatore squalificato e se vince probabilmente si toglie ogni pensiero. Il team reggiano è appena stato riconsegnato nelle mani di mister Eugenio Benuzzi che si è detto soddisfatto del pareggio ottenuto a San Mauro Pascoli, ma che non vuole abbassare la guardia: "Partita ovviamente importantissima per la quale ci siamo preparati bene. Non abbiamo defezioni dell’ultima ora e per questo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e i tre punti".

Il Fanfulla dal 25 febbraio è allenato da Riccardo Maspero: Maspero da giocatore ha avuto oltre 400 presenze tra i professionisti, compresi 14 gettoni nella Reggiana, stagione 1999. Il bomber dei lodigiani è Ciro De Angelis, con 9 reti, quello dei locali Alberto Formato arrivato a 18. Arbitra Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Correggese. Il suo scontro diretto ce l’ha in trasferta, sul campo del Sant’Angelo e deve vincere per cercare una salvezza diretta oggi non molto facile da conquistare. Il Sant’Angelo di mister Roberto Gatti è al completo, così come la Correggese dove scalpita l’esperto Simoncelli. I locali vantano un ottimo attaccante in Francesco Gobbi, a segno 14 volte, arbitra Alessandro Gervasi di Cosenza.

Bagnolese. Non ha vie di scampo, deve battere oggi il Crema e poi fare punti a Lodi contro l’arrabbiato Fanfulla. Rientra Tzvetkov da squalifica, Ghizzardi e Vezzani da infortunio, fuori lo squalificato Cocconi. "Noi nell’emergenza ci siamo da sempre – dice mister Claudio Gallicchio – non ci spaventa niente e andiamo in campo per vincere. La sofferenza sportiva è il nostro pane quotidiano. Non so se il rientro nel gruppo del Fanfulla ci avvantaggi, noi domenica prossima saremo là e sarebbe stato meglio trovare una squadra già salva". Attenzione al bomber Antonio Recino che ha già segnato 19 reti, arbitra Thomas Bonci di Pesaro.