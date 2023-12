Ultras gemellati a casa, scatta lo sciopero del tifo

La decisione di limitare la vendita nel settore ospiti ai solo residenti in Liguria e in tutto il resto dello stadio ai soli residenti nella provincia di Reggio ha scatenato tante polemiche e bloccato l’entusiasmo dei tifosi della Sampdoria che erano pronti a riempire il settore Nord e invece saranno poco più di un migliaio (1003 il dato ufficiale). Dopo il comunicato ufficiale della Samp che manifestava il proprio dissenso, la prima presa di posizione è arrivata da parte delle Teste Quadre che hanno fatto sapere attraverso le pagine social che metteranno in atto lo sciopero del tifo per i primi quindici minuti della partita. La decisione delle autorità è arrivata dopo la riunione del God che temeva una sorta di ‘invasione’ da parte delle fazione gemellate: genoani a supporto dei reggiani e parmigiani a supporto dei doriani. A fare discutere però sono state anche le tempistiche visto che la decisione è stata comunicata solo nella giornata di giovedì, quando la prevendita era già partita. In ogni caso i tifosi reggiani che volessero comprare il biglietto potranno farlo attraverso il circuito ‘Vivaticket’ oppure ai botteghini dello stadio che oggi saranno aperti a partire dalle 12,30 e fino alle 14,45. Al momento i tagliandi ‘granata’ venduti sono 949.

f.p.