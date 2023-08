"Un 4 moderno che sa tirare e attaccare il ferro e un giocatore dall’alta intelligenza cestistica"

Spetta al ds Unahotels, Filippo Barozzi, introdurre i due atleti made in Usa già presenti in città (all’appello mancano Weber e Smith che, salvo intoppi con i voli, dovrebbero essere arrivati ieri sera a Reggio per sostenere oggi una parte delle visite mediche, più Galloway che arriverà nei prossimi giorni).

Il dirigente reggiano parte da Darion Atkins: "Si tratta di un giocatore esperto, affidabile, che ha già un’esperienza in serie A a Trento. Le sue sono caratteristiche complementari con quelle dell’altro nostro centro Momo Faye; ha alta intelligenza cestistica, possiede un corpo grande che usa molto bene, in difesa sa posizionarsi e trovare gli spazi giusti, in attacco ha ampliato il suo range di tiro. Ci aspettiamo che ci dia solidità, esperienza ed equilibrio tattico per aiutare i compagni".

Passando a Kevin Hervey, Barozzi lo descrive come "un 4 moderno, che sa tirare e attaccare il ferro; ha braccia lunghissime in un corpo solido e un grandissimo talento. Deve ritrovare continuità di rendimento, del resto è stato, di fatto, fermo un anno e mezzo. Dovremo avere tutti pazienza affinchè ritrovi ritmo partita e possa tornare ai suoi migliori livelli".

Stasera è in programma il vernissage ufficiale di presentazione al Cere di Canali. Dovrebbero essere presenti anche Smith e Weber. Intorno alle 19 le porte del circolo reggiano saranno aperte ai tifosi per il primo contatto coi propri beniamini, a disposizione per foto e autografi.