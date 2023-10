Un altro alloro per Elisa Luccarini Faedi cede in finale alla Cotroneo

Firma di prestigio sul trofeo "Futura in Rosa", gara nazionale individuale di categoria A-B-D organizzata dalla Futura Cadelbosco Sopra e diretta dall’arbitro internazionale Marco Lasagni. Ad imporsi, infatti, la pluridecorata Elisa Luccarini (Sandro De Santis Roma), in passato nelle fila della Bentivoglio Gualtieri, che aggiunge un altro alloro ad una carriera straordinaria: decisivo il successo in finale su Carmen Torricelli (Formiginese). Seconda piazza per Elisa Faedi nel trofeo "Dotoli Ottone", gara nazionale individuale di categoria A-B-D andata in scena alla Sammartinese: l’atleta di casa è caduta nel match decisivo con la giovane Sharon Cotroneo (Villa Arangea Reggio Calabria) col punteggio di 12-9.

Terza piazza per Secondo Bellei e Luciano Rossi nel Trofeo Giancarlo Baracca, gara regionale a coppie di categoria A-B-C andata in scena alla bocciofila Treolmese di Modena: la coppia della Scandianese ha perso in semifinale da Federico Baracchi e Gennaro Ferraioli (Corlese), poi sconfitti da Luca Capeti e Marco Luccarini (Baldini STM).