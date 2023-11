Un argento e 2 bronzi per l’Ama Koala

Un argento e due bronzi. È il bottino conquistato dagli atleti dell’Ama Koala di Reggio alla 1^ prova nazionale paralimpica, a Massa. Il risultato migliore è stato quello di Juliet Kaine che ha raggiunto il 2° gradino del podio della categoria A di spada femminile: tre vittorie nei quattro assalti della fase a gironi, i quarti superati contro Lorenzetti (Padova, 15-11) e la semifinale vinta contro Lanari (Roma, 15-8). In finale la sconfitta contro la campionessa italiana Sofia Brunati, 15-6. Sempre in categoria A, non delude neanche Veronica Martini, sconfitta in semifinale di sole due stoccate contro Brunati. Terzo gradino del podio anche per Simone Rabitti (spada maschile cat. C). Ad accompagnare gli atleti il maestro Andrea Paterlini.

Nella foto: da sin,a Simone Rabitti, Juliet Kaine e Veronica Martini