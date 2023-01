Un atto d’amore: Cremonesi resta granata

di Francesco Pioppi

Michele Cremonesi ha scelto di restare alla Reggiana. È questa la notizia che trapela dall’ambiente granata e che farà certamente felice lo staff tecnico e tutti i tifosi che hanno sempre visto nell’ex Venezia e Spal un punto di riferimento importante. Nelle scorse settimane la sua avventura qui in Emilia sembrava ai titoli di coda visto che - nonostante la stima del tecnico Diana - la società aveva aperto alla sua cessione a fronte di alcune allettanti offerte pluriennali (in particolare quella del Mantova) che il direttore sportivo Goretti aveva scelto di non ‘pareggiare’.

Il messaggio, in poche parole, era stato chiaro e trasparente: se qualche club è disposto ad allungarti il contratto oltre la scadenza che hai con la Reggiana (giugno 2023) noi non ci opporremo. Lo stopper, che compirà 35 anni il 15 di aprile, ci ha riflettuto su perché il prossimo accordo sarà probabilmente l’ultimo di una lunga e fortunata carriera, ma alla fine ha prevalso il suo senso di appartenenza. Non vuole lasciare un gruppo in cui si sente stimato e in cui in poco più di un anno è diventato uno dei punti di riferimento assieme a capitan Rozzio, Rossi e Cigarini.

Per lui ci sarà quindi posto tra i 24 della lista che dovrà essere depositata alla chiusura del mercato e che potrebbe invece non prevedere l’inserimento di Lorenzo Libutti. L’esterno destro si è infatti fratturato il perone e dovrà stare fuori circa 50 giorni. Per fortuna la rottura non è scomposta e l’operazione dovrebbe quindi essere scongiurata, ma in ogni caso ‘capitan futuro’ sarà fuori dai giochi almeno fino alla fine di marzo e quando mancheranno quindi 45 partite al termine del campionato. Una decisione in tal senso non è ancora stata presa, ma è ovvio che la Reggiana debba restare focalizzata di più sulle sfide imminenti che su quelle della primavera inoltrata. Momento in cui, facendo tutti gli scongiuri del caso, la situazione di classifica potrebbe sorridere ancora di più di adesso.

Chi non farà certamente parte della lista è Manuel Nicoletti, il laterale sinistro che non rientra più nei piani della società e sarà spedito altrove. Il diesse Roberto Goretti lascerà andare anche Daniele Sciaudone che ha parecchie proposte, ma che non è ancora convinto di accettare. In uscita ci potrebbe poi essere anche Marco Rosafio che ha diverse offerte molto allettanti dalla Serie C: il Novara si è defilato nelle ultime ore, ma Vicenza e Avellino continuano il pressing. È assai probabile che la svolta definitiva (in un senso o in un altro) arrivi dopo la gara di domani con l’Alessandria, ma l’impressione è che l’attaccante sia prossimo alla partenza. Da decifrare poi le posizioni di Chiesa e Hristov. Il primo era già finito fuori lista negli scorsi mesi, mentre il secondo vorrebbe avere continuità di utilizzo per non perdere la nazionale. Uno dei due, alla fine, potrebbe anche restare.