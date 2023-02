Un buon Campagnola cede in rimonta Rossi fa doppietta ed esalta il Borgo

BORGO SAN DONNINO

2

CAMPAGNOLA

1

BORGO SAN DONNINO: Monteverdi, Bisagni, Setti, Lorenzani, Casarini, Ferri (1’ st Alfieri), Caniparoli (34’ st Brunani), Abelli, Delporto, Billone, Rossi. A disp. Aimi, Azzali, Pedrazzi, Donati, Finetti, Fumagalli, Bernini. All. Rastelli.

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Errichiello (49’ st Gigante), Messori, Bellentani (36’ st Odoro), Camara, Minutolo, Alouan (17’ st Spaggiari), Riccò, Calabretti, Jorge Sgro (44’ st Michelini), Mastaj. A disp. Ripesi, Platani, Giovannini, Catellani, Roversi. All. Ferraboschi.

Arbitro: Possanzini di Foligno.

Reti: 22’ rig. Jorge Sgro (C); 9’ e 34’ st Rossi (B).

Note: ammoniti Billone, Jorge Sgro, Alouan e Minutolo.

Un buon Campagnola cede in rimonta alla capolista Borgo San Donnino, che solo nel finale riesce ad avere la meglio sui rosanero e ad allungare in vetta. Vantaggio ospite al 22’, dopo un incredibile occasione non concretizzata a porta vuota da Mastaj: fallo di mano in area di Casarini e Jorge Sgro è glaciale dal dischetto. Nel finale di primo tempo Camara colpisce la traversa, mentre la ripresa è di marca parmense: al 54’ Rossi impatta su calcio piazzato di Billone, mentre a 11’ dalla fine è lo stesso attaccante a controllare un lancio proveniente dalle retrovie e a battere imparabilmente Stefanelli.