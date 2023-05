Un doppio derby dalle forti emozioni Oggi le finali playoff di Promozione e Prima

di Federico Prati

Pedecollina fulcro della domenica del calcio dilettanti con doppio derby nelle finali play-off di girone in Promozione e Prima categoria (ore 16.30).

Dopo una domenica di stop causa maltempo, fari puntati sul D’Arzo di Montecchio e sul Comunale di Quattro Castella per le sfide Montecchio-Vianese e Quattro Castella-Virtus Libertas.

Punto più alto nella storia di entrambi i club, il tecnico montecchiese Andrea Capanni può scegliere fra l’intero organico, compreso il veterano Dallari che ha scontato la sua squalifica, mentre il collega Emore Iemmi ritrova il baby attaccante Vezzani (2003), ma perde il regista Davoli, espulso nella semifinale di Bibbiano coronata dalla rimonta in inferiorità numerica da 2-1 a 2-3.

Tanta qualità su entrambi i fronti a partire dalla sfida a distanza fra i punteros giallorossi Dallaglio-Attolini e il trio rossoblù Veratti-Ansaloni-Adusa sull’altro fronte. Fischia Stanzani di Bologna.

La vincente accederà alla fase regionale assieme alle altre 4 degli altri gironi fra cui verrà eliminata la squadra col peggior piazzamento in campionato o la peggior media punti; in caso di blitz, la Vianese non proseguirebbe la corsa in nessun caso, perché penalizzata dal quarto posto e dai 51 punti raccolti nel confronto con tutte le altre finaliste, di nuovo in campo il prossimo 2 giugno per le semifinali e l’11 giugno per la finale regionale.

Ennesimo scontro fra Quattro Castella e Virtus Libertas, formazioni entrambe capaci di assaporare la vetta nell’equilibratissimo girone C di Prima categoria. Il tecnico locale Patrick Fava deve far fronte alle pesanti assenze del duttile ex montecchiese Grendene e del puntero Kessabi, entrambi out causa squalifica per doppio giallo nella semifinale.

Sull’altro fronte rosa al completo per il tandem Gallingani-Vezzani subentrato da poco all’esonerato Benetti, a sua volta chiamato ad inizio aprile al posto del trainer Marchesini. Dirige il bolognese Leotta.

Chi passerà il turno affronterà nei quarti regionali (2 giugno) una vincente sorteggiata fra la macroarea emiliana, cioè fra i gironi A, B o D con sfida sul campo della miglior classificata. Infine il Crer ha riprogrammato la semifinale regionale per giovedì 7 giugno in campo neutro con abbinamenti stabiliti tramite sorteggio e l’epilogo per domenica 11 giugno sempre in campo neutro.

Il programma

Promozione Girone B (finale play-off): Montecchio-Vianese.

Prima categoria Girone C (finale play-off): Quattro Castella-Virtus Libertas.

In entrambe le finali, in caso di parità previsti i supplementari e l’ulteriore segno "X" farà esultare i team di casa grazie al miglior piazzamento in campionato.