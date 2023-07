Un ex nazionale under 21 per la Or: ingaggiato il laterale Canale

Arriva da due stagioni al Sant’Agata il nuovo acquisto dell’Or, neopromossa in A2. Lorenzo Canale, infatti, è un nuovo giocatore granata. Il laterale abruzzese, classe 1998, inizia a giocare nel Pescara calcio a 5 per far poi tappa all’Acqua e Sapone, dove esordisce nel massimo campionato e veste l’azzurro dell’Under 21. Segue un tour della penisola con tappe ad Aosta, Chieti, Ascoli e Modena, prima di una parentesi in A2 a Castelfidardo e, per concludere, il già citato biennio bolognese, dove completa gli studi universitari in Management dello Sport. In Serie C2, invece, duplice conferma del Futsal Guastalla: capitan Antonio Grillo ed il suo vice Pietro Avena, che andranno a caccia di conferme insieme ai compagni dopo un’ottima stagione da matricola chiusa conquistando i playoff.