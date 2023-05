Un finale da togliere il fiato Arcetana e Boretto ad alto rischio

di Federico Prati

Condannate a vincere, ma potrebbe anche non bastare. A 90’ dal gong Arcetana (38) e Boretto (37) inseguono la salvezza nella Serie A dei Dilettanti: la matricola della Bassa attualmente sarebbe condannata all’immediato ritorno in Promozione a causa del distacco di 8 punti dalla Pieve Nonantola (45) che attende la tranquilla Fidentina (49).

I boys di mister Iotti ospitano invece la deludente corazzata Nibbiano (49), al sicuro proprio da domenica grazie al poker rifilato ai campioni del Borgo San Donnino (81), in vacanza ormai da un mese con 3 ko di fila dopo il matematico e immediato ritorno in Serie D.

Rischia tanto, invece, l’Arcetana (38) che chiude la stagione davanti al proprio pubblico contro la vice-capolista Agazzanese (76), in lizza per l’argento e decisa a difendersi dall’ultimo pressing della Cittadella (74) che ospita una Virtus Castelfranco (70) quarta della classe e una delle maggiori sorprese, ma senza più obiettivi; l’eventuale arrivo a pari punti sarà deciso da uno spareggio in campo neutro con la vincente che accederà al primo round dei play-off nazionali. I biancoverdi, imbattuti nella gestione di mister Ivano Rossi con una vittoria e un pareggio, non possono fare calcoli per rintuzzare il tentativo di sorpasso del Boretto e pure della Castellana Fontana (36), terzultima e attesa dallo scontro diretto interno con la Modenese (41) del neo-trainer Matteo Vullo. L’arrivo a pari punti fra Modenese ed Arcetana premierebbe i reggiani in base alla miglior differenza reti globale, visto che gli scontri diretti sono in perfetta parità (hurrà arcetano per 1-0 all’andata e successo modenese 2-1 nel return match). Già matematicamente retrocesse Campagnola (25) e Anzolavino (22). Le eventuali due sfide di play-out sono previste per domenica 14 maggio in gara unica sul campo della miglior classificata: in caso di parità, si proseguirà coi supplementari e, persistendo il segno "X", si salverà la squadra di casa.