"Un grande orgoglio tornare a giocare dove ho esordito in A"

"Per me tornare nella squadra della mia città, dove sono nato e cresciuto e ho fatto il debutto in Serie A è motivo di grande orgoglio e ho subito pensato che fosse la scelta giusta per quest’ultima parte della mia carriera. Penso che giocare davanti ai miei genitori, alla mia famiglia e ai miei amici sia meraviglioso". Con questo messaggio, postato ieri sulla propria pagina Instagram, Andrea Cinciarini ha ufficializzato il suo passaggio a Pesaro. L’ex Unahotels lascia Saragozza dopo poco più di due mesi: "Voglio ringraziarvi tutti dal profondo del mio cuore per questi mesi, mi sono divertito con voi e vi apprezzo. Un ringraziamento speciale a un club molto professionale come Saragozza che ci ha sempre dato il suo sostegno e non mi è mai mancato nulla".

Il ‘Cincia’ chiude l’esperienza in Acb con 5,8 punti e 2,8 assist di media in 17’, cifre destinate a crescere ora che sarà agli ordini di Buscaglia che cercava proprio un giocatore carismatico per centrare la salvezza senza troppi patemi. A farne le spese potrebbe essere l’americano Ray McCallum che non ha convinto. Sono ore concitate anche a Varese dove Skylar Spencer (ex Trieste) potrebbe prendere il posto di Cauley-Stein, ma a rischiare grosso è anche il coach Tom Bialaszewski che nella prossima gara contro Brindisi si giocherà la panchina. Ufficiale invece l’arrivo di Boniciolli a Scafati.