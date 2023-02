Un incubo durato 17 anni

Michele Padovano, ex attaccante di Napoli, Reggiana e Juventus, ha vissuto una vicenda giudiziaria disumana. ‘Traffico internazionale di stupefacenti’ è stata l’accusa che per 17 anni è rimasta sulla testa del centravanti piemontese, nato il 28 agosto del 1966 a Torino. A partire dalla mattina del 10 maggio 2006, quando venne arrestato, la sua vita è stata sconvolta. Solo la sentenza di assoluzione arrivata pochi giorni fa ‘per non aver commesso il fatto’ ha messo fine al calvario. Padovano è infatti passato da una condanna a 24 anni in primo grado, ridotta a poco più di 8 in appello con il rischio concreto di tornare in carcere, fino al ricorso in Cassazione che ha portato all’annullamento della sentenza e quindi alla vittoria in appello, con l’ex giocatore che finalmente è uscito dall’incubo.