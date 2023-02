Un ’mini-ritiro’ prima della gara

Sono ripresi ieri pomeriggio gli allenamenti della Pallacanestro Reggiana in vista della fondamentale trasferta a Verona di domenica (palla a due alle 17). Oggi doppia seduta (al mattino pesi e tecnica individuale, al pomeriggio training di squadra). Chi volesse assistere agli allenamenti e far sentire il proprio calore a Cinciarini e compagni prima della gara più importante dell’anno potrà farlo tutti i giorni a partire dalle 17,30 al PalaBigi ad eccezione di venerdì (i biancorossi si sposteranno alla ‘Cassala’) e di sabato visto che - dopo aver pranzato tutti assieme - staff e giocatori partiranno direttamente per Verona, dando così vita a un mini ‘ritiro’ per cercare di trovare la massima concentrazione. Tra oggi e domani probabilmente capiremo anche se Michele Vitali potrà essere considerato arruolabile dopo il piccolo intervento cardiaco oppure se il suo ritorno sarà posticipato alla successiva sfida interna con la Gevi Napoli.