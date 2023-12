Un premio ai 56 alfieri reggiani

Sono 56 i tesserati reggiani della Federazione d’Atletica Leggera premiati questo pomeriggio dalle 18,30 presso la sala conferenze del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Si tratta degli atleti che si sono messi in evidenza durante la stagione, alcuni dei quali anche a livello internazionale, dalla categoria Ragazzi sino ai Seniores, ma anche tecnici e un giudice. Per fare qualche nome tra i più noti, Luca Bonini, Viola Canovi, Sofia Ferrari, Davide Sergio Pinelli, le gemelle Sara e Lucia Cantergiani, Giuseppe Gravante, Sara Nestola, Giulia Guarriello, Sara Vitiello e Michael Kyereme. Paolo Giaroli sarà premiato tra i giudici Fidal, figure fondamentali senza le quali non ci sarebbe nemmeno l’atletica. Premiati anche alcuni tecnici, anch’essi spesso in ombra ma importantissimi nella crescita dei giovani atleti a partire da Emanuela Panini, senza dimenticare che i più giovani, come Alice Cherciu, insegnano già, ma gareggiano ancora.