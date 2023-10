Un terzetto in vetta

Tris di formazioni in vetta, dopo due giornate, al girone B di Divisione Regionale 2. Le Gazze Canossa (4) superano 77-69 in casa Correggio (0), mentre la Torre (4) sbanca col punteggio di 60-47 il sempre ostico campo dell’LG Competition Castelnovo Monti (2); a completare il terzetto le Eagles Riva del Po Luzzara (4), che con 29 punti del top scorer di giornata Carpi passano 85-77 a San Polo (2). Primo hurrà stagionale per la Bibbianese (2) grazie al 70-63 interno al Campagnola (0); colpo esterno dell’Heron (2), che si impone 65-60 a Guastalla con la Saturno (0), mentre le Aquile Gualtieri (2) festeggiano davanti al pubblico amico col 74-66 al Gelso (2). Chiusura dedicata alla Go Basket (2), che si impone 64-50 su un’Arbor (0) ancora ferma al palo. Nel girone A brutto stop esterno per Sant’Ilario (0), che crolla 82-65 con la Valtarese (2); nel girone C Castellarano (0) lotta prima di arrendersi 73-67 in casa all’Antal Pallavicini (4).