Un tesserato fa un gavettone al guardalinee La Scandianese pagherà 300 euro di multa

Le decisioni del giudice sportivo. In Eccellenza una settimana di stop al dirigente Damiano Vaccari (Boretto). Una gara a Cabras e a Gueye (Boretto), Sgro (Campagnola).

In Promozione multa di 300 euro alla Scandianese perché a fine gara un proprio tesserato lanciava una borraccia piena d’acqua colpendo il ginocchio di un guardalinee, senza procurare danni fisici. Out fino al 19 aprile mister Lorenzo Baroni (Scandianese), espulso per proteste e offese nei confronti degli assistenti e poi dell’arbitro. Due turni a Fantastico (Riese). Una gara a Lamia e Sakho (Atletic Progetto Montagna), Gazzotti (BaisoSecchia), Costa (BibbianoSan Polo), Barbieri (Fabbrico). In Prima categoria una giornata a Capra e Frongia (Barcaccia), Marchese (Boca Barco), Rossi (Celtic Cavriago), Palma (Gattatico), Mbengue e Negri (Gualtierese), Chierici e Zambelli (Quattro Castella), Ferrarini (Real Casina), Boukal e Gabriele Bozzolini (Reggiolo), Bega (Sammartinese), Fantuzzi (Veggia).

In Seconda categoria due turni di stop a Campana (Carpineti), Orlando e Ruggiweri (Progetto Intesa), una giornata a Croci (Gatta), Parenti e Orru (Novellara), De Medici (Puianello) e Favali (Gatta).

In Terza Categoria ammenda di 100 euro al Cadelbosco per intemperanze dei tifosi. Squalificato fino al 16 aprile l’allenatore del Collagna Fausto Monelli per comportamento offensivo verso l’arbitro. Due giornate a Predelli (Vetto), una gara a Sergio (Cadelbosco), Tagliente (Vetto), Taroni (Fogliano), Iacovino e Di Mattia (Salvaterra), Meglioli (Casalgrandese), Terenziani (Fosdondo), Orru (Plaza), Sendrea (Felina), Massaro (Invicta) e Pezzi (Saxum).

