Un tifoso sputa all’arbitro, multa di 500 euro alla Sammartinese

Il Crer ha posticipato al 2024 gli ottavi di finale della Coppa Emilia di Prima categoria. Scenderanno dunque in campo domenica 14 gennaio (ore 14.30) Quattro Castella-Solignano e Daino Santa Croce-Povigliese, dopo che inizialmente le sfide erano in programma per mercoledì prossimo. In Eccellenza multa di 150 euro alla Brescello Piccardo perché i tifosi utilizzavano fischietti disturbando la gara. Una giornata a Bocedi (Brescello Piccardo). In Promozione multa di 500 euro alla Sammartinese, perché tifosi accendevano fumogeni e un sostenitore rivolgeva frasi ingiuriose alla terna e un altro sputava verso l’arbitro colpendolo sulla spalla. Un turno a Maniscalco (Vezzano). In Prima categoria due giornate a Oliva (Celtic Cavriago). Una gara a Spadaccini (Carpineti) e Pedrazzoli (Virtus Correggio). In Seconda, una giornata a Billitti (Gualtierese), Stefano Muratori (S.Faustino), Patteri (Sporting Cavriago). In Terza categoria out fino al 29 ottobre mister Augusto Roccatagliata (Amici di Davide) perché, mentre usciva dal campo, rivolgeva offese agli occupanti della panchina avversaria; inibito fino al 22 ottobre il dirigente Gianluca Brocca (Biasola) per offese agli occupanti della panchina avversaria. Due gare a Fabio Ghizzoni (Fosdondo).

f. p.