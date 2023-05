Un ultimo turno che mette paura a tutte

di Claudio Lavaggi

Ultimi 90 minuti del campionato di Serie D, con soli due verdetti già definitivi: Giana Erminio promossa in Serie C, Salsomaggiore già retrocesso in Eccellenza, oltre a Pistoiese e Carpi, sicure ai play-off. Per il resto può ancora succedere di tutto, che la Bagnolese acceda ai play-out o retroceda direttamente, che Correggese e Lentigione accedano ai play-out o che si salvino direttamente. Le gare iniziano tutte alle 15.

CORREGGESE. La Correggese (punti 45) gioca in casa contro la Pistoiese (73) e come detto la partita conta solo per i padroni di casa. Essendoci cinque squadre a 45 punti e altre due a 48, è impossibile dire con quale risultato la Correggese possa salvarsi direttamente: potrebbe bastare un pareggio, potrebbe non bastare una vittoria, ovviamente in dipendenza dei risultati dagli altri campi. Assente lo squalificato Niccolò Pupeschi.

LENTIGIONE. Anche il Lentigione ha 45 punti e gioca a Ravenna (56), contro la formazione di Massimo Gadda (ex Reggiana 8385). Solo ieri l’altro si è concretizzato un ribaltone storico, con il ritorno di Paolo Beretti sulla panchina e le dimissioni del d.s. Alberto Biagini dopo quattro anni di permanenza nella società di Amadei. Sicuramente sulle scelte ha pesato il pensiero dei giocatori, ora sta a loro dimostrare quanto valgono, perché al di là di Togni, Benuzzi uno, Beretti uno, Benuzzi due, Beretti due, in zona retrocessione la squadra l’hanno portata loro. Fuori Bonetti e Staiti infortunati. Il discorso di salvezza diretta è identico a quello della Correggese, ma i romagnoli, oltre al fatto di giocare in casa, uno stimolo ce l’hanno: oggi sono quinti, ultima squadra che accederebbe ai play off, ma sono insidiati a due punti da Real Forte Querceta e Corticella. Bisogna capire se, essendo l’ultimo giorno di scuola, c’è più voglia di andare in vacanza che non giocarsi dei play-off che non danno posti automatici per la promozione in Serie C.

BAGNOLESE. Qui il discorso è diverso: i rossoblù hanno 38 punti, giocano a Lodi contro il Fanfulla (45) di Riccardo Maspero (ex Regia 1999), e devono recuperarne almeno uno rispetto allo Scandicci che ospita il tranquillo Prato. Si faranno la guerra le due piazze toscane che distano 20 chilometri? E la Bagnolese riuscirà a far punti a Lodi, elemento indispensabile per agguantare lo Scandicci (il che porterebbe ad uno spareggio tra le due, prima dei play-out per chi lo vincerà)? Il Fanfulla è finito nelle retrovie solo per i 4 punti tolti a tavolino ed è sicuramente più forte della Bagnolese che sarà priva dello squalificato Cocconi, di Uni e Mercadante, lasciati fuori rosa dopo la rinuncia dei due giocatori alla convocazione contro il Crema.