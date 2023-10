Un weekend avaro di soddisfazioni. Solo l’Under 14 muove la classifica

Fine settimana avaro di soddisfazioni per le giovanili della Reggiana. Dopo la Primavera, sconfitta al fotofinish sul campo dell’Albinoleffe (2-1) e costretta al secondo stop consecutivo, non va meglio nemmeno alle altre: l’Under 17 rimane ferma al palo rimediando a La Spezia il 4° stop in altrettante gare. Non basta la rete di Becchio per evitare il 3-1 finale, che vale l’ultimo posto a quota zero in compagnia del Napoli. Lotta ma non riesce a portare a casa un risultato positivo l’Under 16, di scena a Villa Bagno contro il Genoa: la rete granata è di Ogboi, ma a far pendere la bilancia dalla parte rosso-blu è la doppietta di Giangreco. Zero punti anche per l’Under 15, impegnata ad Arceto col Genoa e sconfitta 3-0; l’Under 14, invece, strappa lo 0-0 nel match interno con la Spal al "Gottardi" di Casalgrande.