"Una cavalcata impressionante, in un anno solare abbiamo perso solo una partita"

di Federico Prati

Zero gol subiti in oltre 560’, cinque spareggi vinti (di cui uno ai rigori) e approdo in Promozione. Tutto nel giro di un mese vorticoso per il trainer reggiano Cristian Borghi, vincitore dei play-off regionali di Prima categoria alla guida dello United Carpi, mai arrivato così in alto nella sua giovane storia, che lo aveva richiamato in sella lo scorso 10 maggio alla fine della stagione regolare chiusa al secondo posto alle spalle della Sammartinese. L’apoteosi è arrivata domenica a Ponte Ronca con l’hurrà nei supplementari contro lo Junior Corticella, squadra satellite del Corticella, formazione rivelazione dell’ultimo campionato di Serie D, steso all’inglese dal guizzo di Alves su corner e dal contropiede del neo-entrato Stabile. "E’ stata una cavalcata impressionante – spiega il tecnico reggiano che già lo scorso anno, chiuso alle spalle dell’Atletic Cdr Mutina, aveva vinto i play-off limitati soltanto al girone, ma poi non ci fu il ripescaggio – in cui è stata decisiva la settimana di sosta forzata causa maltempo, fondamentale per impostare un lavoro fisico che ha dato i suoi frutti. Penso che i numeri parlino da soli, visto che in un anno solare abbiamo perso solo una partita". I biancazzurri hanno superato nell’ordine la Madonnina (1-0), la Solierese (2-0) nonostante una doppia inferiorità numerica e nella fase regionale hanno regolato (3-0) nei supplementari la Casalese, killer fra le polemiche della Povigliese, in semifinale ai rigori la favorita Centese. Ora è già tempo di decidere il futuro per lo United Carpi che grazie a questo exploit otterrà il ripescaggio al piano superiore.