Una certezza su Montalto: mercoledì torna in gruppo

di Francesco Pioppi

Gettare il cuore oltre l’ostacolo nel derby col Cesena e poi guardare avanti con rinnovata fiducia e un bomber in più nel motore.

È questo il cammino della Reggiana che mercoledì, alla ripresa degli allenamenti, potrà finalmente riabbracciare Adriano Montalto.

La storia purtroppo è ormai nota: l’attaccante siciliano, infortunatosi al flessore sinistro il 3 dicembre a Fermo, da quel momento è sostanzialmente sparito dai radar.

Una fugace apparizione col San Donato Tavarnelle lo scorso 28 gennaio (21 minuti finali, quando la Reggiana era già sul 3 a 0) e poi una perfida e inaspettata ricaduta che adesso è stata finalmente messa alle spalle. Dopo la doccia fredda, il club e il giocatore si sono rivolti a uno staff specializzato in questo tipo di problematiche che restituirà a mister Diana un ‘Tagliagole’ realmente pronto per andare in battaglia.

Ovvio che per rivederlo al top gli ci vorranno un paio di settimane di allenamenti con il resto del gruppo, ma poterlo già arruolare tra pochi giorni significa averlo a pieni giri per la volata finale.

Guardando il calendario è facile notare come, dopo la Carrarese (26 febbraio al ‘Città del Tricolore’) e la Vis Pesaro (il 5 marzo nelle Marche), sarà poi la volta dell’altro big match stagionale, in casa, contro la Virtus Entella. Una partita che è in scaletta per sabato 11 marzo alle 17,30 e che arriverà quando l’attaccante della Reggiana avrà già più di due settimane di nuovi allenamenti assieme ai compagni.

A un giocatore con le sue qualità possono bastare anche solo pochi minuti per decidere le sorti di un incontro e fare tutta la differenza del mondo.

Nel periodo della sua assenza, la squadra di Diana - oltre che a un collettivo di ferro - si è aggrappata soprattutto ai gol di Lanini e Pellegrini (9 a testa), ma è chiaro che nessuno si sogna di mettere in discussione l’importanza di un attaccante del calibro di Adriano Montalto. In questa categoria è una sorta di alieno per le capacità tecniche, ma anche per l’esperienza, il carisma e la leadership che ha sempre dimostrato nei momenti in cui le cose non filavano per il verso giusto. Insomma il calvario è davvero finito e il fatto che la Reggiana non abbia perso colpi in sua assenza la dice lunga sulla qualità del lavoro che è stato svolto sia dal direttore sportivo Goretti che da mister Diana. Il rientro del ‘Tagliagole’ è dietro l’angolo.