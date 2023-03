Una doppia tegola colpisce il Lentigione Per Rossi e Ferrari la stagione è finita

Non c’è pace per il Lentigione, che dopo la squalifica di tre giornate subita dal suo difensore Simone Gozzi e la multa di 400 euro, vede cadere ora altre tegole ancor più pesanti, proprio perché riguardano le condizioni di salute di due suoi tesserati.

La risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il centrocampista Massimiliano Rossi, in seguito all’infortunio occorso nel match casalingo con il Sant’Angelo, ha evidenziato una lesione del menisco esterno nel ginocchio destro. Il calciatore intraprenderà ora un percorso conservativo della durata di circa 2 mesi. Considerando che mancano solo sette giornate alla fine del campionato, la stagione di Rossi si chiude qui.

Stesso discorso per il giovane Alessio Ferrari, classe 2003: gli esami strumentali hanno confermato la lesione parziale al legamento crociato del ginocchio sinistro e ora sarà valutata la possibilità di intervenire chirurgicamente, oppure – precisa il comunicato societario - di attuare una terapia conservativa che terrà il calciatore lontano dai campi per circa 3 mesi. Anche per lui stagione finita.

Ma vediamo la situazione del girone D, per dire che oggi il Lentigione e il Crema con 40 punti occupano la 13ª posizione e sono pertanto virtualmente salvi. Ma a 39 inizia la zona play-out, con il Mezzolara che è 15° ed è seguito da Santangelo a 37, Correggese a 33, Scandicci a 31, Bagnolese a 28 e Salsomaggiore a 11, quest’ultima di fatto retrocessa. Il regolamento per l’accesso ai play-out dice che se tra terzultima e sestultima ci sono più di 7 punti, lo spareggio non si disputa, così come tra quartultima e terzultima, mentre le ultime due retrocedono direttamente.

Ad oggi, dunque, le ultime tre sarebbero retrocesse direttamente e si disputerebbe solo il play-out tra Santangelo e Correggese, in casa dei lodigiani. Ma con 21 punti in palio, da qui alla fine della stagione, dal Lentigione compreso in giù nessuno può dormire sugli allori.

Claudio Lavaggi