Una festa piena di emozioni con Dosso e il ’Dio di Maratona’

E’ stata una grande festa, quella dei 70 anni di attività della Corradini Excelsior Rubiera, con il teatro Herberia gremito in ogni ordine di posto, tra atleti, genitori, dirigenti e tutti coloro che hanno ruotato intorno alla società gialloverde in tutti questi anni.

C’era il passato, incarnato soprattutto nel campione olimpico Stefano Baldini, il presente di Zaynab Dosso che fa parte della nazionale italiana di velocità con tanto di bronzo europeo in staffetta e tutti quei giovani che rappresentano il futuro della società. Alcuni atleti sono già essi stessi allenatori e si mettono a disposizione delle nuove leve per iniziare a passare loro il testimone. Lo stesso Baldini è ora un tecnico, capace di portare a Rubiera alcune eccellenze del mezzofondo italiano. Davanti alle autorità del Comune, rappresentate dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro e dall’assessore allo sport Gianfranco Murrone, sono sfilati e sono stati premiati tutti gli atleti, con proiezioni di contributi video, realizzati da Max Ballabeni, alcuni dei quali hanno riportato tutti i presenti indietro nel tempo. Grande emozione ha destato ancora l’ormai leggendario arrivo di Baldini nello Stadio Panathinaiko di Atene a conquistare quell’oro che lo renderà per sempre il "Dio di Maratona", o ripercorre la rapida ascesa ai vertici della velocità mondiale di Zaynab Dosso, proiettata verso record e traguardi ancora da scoprire.

Presenti anche i ragazzi "esterni" che frequentano il campo di via della Chiusa, dall’islandese Llynur Andresson che punta a Parigi 2024, ai vari Pietro Riva, Rebecca Lonedo e la stessa Giulia Guarriello. C’era anche Ella Corradini, titolare della Calcestruzzi Corradini, a testimonianza di un legame tra l’impresa e il team sportivo che, quasi unico nel suo caso, è arrivato a 50 anni di sponsorizzazione. O, meglio ancora, a 50 anni di un’unica famiglia.

c.l.