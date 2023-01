Una maglia indossata da Kobe Bryant all’asta per una cifra tra i 5 e i 7 milioni di dollari

Kobe Bryant, per il quale Reggio è sempre stata un posto speciale, resta uno dei grandi miti dello sport mondiale. La casa d’aste Sotheby’s è pronta a vendere una maglia di Kobe, morto tragicamente in un incidente in elicottero nel 2020, per una cifra compresa tra i 5 e i 7 milioni di dollari. Tale prezzo supererebbe i 3,7 milioni di dollari raggiunto nel 2021 sempre per una maglia dell’icona dei Los Angeles Lakers. Meglio di Bryant, per quanto riguarda i ricchi collezionisti, hanno fatto Diego Maradona, a maggio una maglia indossata da Diego durante la Coppa del Mondo 1986 e’ stata acquistata per 9,3 milioni di dollari mentre a settembre, una maglia indossata da Michael Jordan durante la sua ultima vittoria del titolo NBA nel 1998 è stata venduta per 10,1 milioni di dollari