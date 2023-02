REGGIANA NUOTO

8

ONDABLU FORMIGINE

3

REGGIANA NUOTO: Bazzani, Magnani L., Ricca, Magnani C., Lepore, Croci, Curti, Ferrari L., Bussei, Bertolani, Roldan, Algeri, Sirianni. All. Franceschetti.

ONDABLU FORMIGINE: Cavazzoni, Ricciardi, Odorici, Albertini, Gozzoli, Piva, Bianco, Giovanardi, Giugno, Ferrari G., Romani, Martinelli, Takeuchi. All. Pierantoni.

Reti: Lepore (4), Magnani C., Curti, Bussei, Algeri (RN); Gozzoli (2), Albertini (OF).

Note: parziali 1-0, 2-1, 5-3.

Secondo hurrà consecutivo per la Reggiana (6) nel campionato di Serie C di pallanuoto.

In via Melato alza bandiera bianca l’Ondablu Formigine (0), in una gara decisamente meno brillante rispetto all’esordio stagionale contro Verona: i padroni di casa, nonostante il poker di Lepore, faticano in fase di approccio e commettono parecchi errori, tenendo in partita i modenesi, anche se, nella realtà dei fatti, il risultato non è mai stato in discussione e ha premiato i reggiani che puntano a tornare nel torneo cadetto.

"Se vogliamo giocarci il campionato dobbiamo fare tutt’altro" spiega il tecnico Filippo Franceschetti a fine gara.

"I giocatori e le qualità le abbiamo, ci deve però essere l’atteggiamento giusto".

Nel week end hanno giocato anche due formazioni giovanili della società cittadina con poca fortuna.

L’Under 14 si è arresa nettamente per 19-6 alla corazzata RN Bologna, mentre l’Under 18 ha perso 9-4 il semrpe sentito e combattuto derby con Parma.