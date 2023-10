Una Reggiana cooperativa. Sei granata andati in gol

Il percorso della Reggiana per acchiappare la salvezza, passerà inevitabilmente dalla fase realizzativa. Vero che subire pochi gol è sempre alla base dei grandi successi e del raggiungimento degli obiettivi stagionali, ma anche segnare con frequenza è importante. In casa granata la situazione, attualmente, dice che la squadra di Alessandro Nesta ha segnato 8 gol in 9 partite (e ne ha subiti 13). Quattro li ha segnati in casa (in quattro partite), e quattro fuori (in cinque gare): c’è equilibrio, anche se è presto per parlare di vere e proprie tendenze. Nei primi tempi sono state segnate tre reti (due con la Cremonese e uno col Bari), mentre nei secondi tempi ben cinque realizzazioni (due a Como, due con lo Spezia, e una col Palermo). C’è una caratteristica che è importante in una rosa: l’avere "i gol nelle gambe". Più semplicemente: avere calciatori che sanno segnare.

Per ora hanno timbrato Pettinari due volte (a Como di sinistro e su rigore con la Cremonese), Gondo due volte (doppietta allo Spezia, di testa e sottoporta con la punta), e poi uno a testa per Lanini (di piede col Palermo), Girma (gran destro col Bari), Portanova (botta di destro con la Cremonese), e Vido (rigore a Como). In sostanza potremmo anche dire che non è per forza necessario avere un bomber, ma il gol può anche essere trovato in comitiva. Non che Pettinari o Gondo non possano trovare almeno dieci reti, ma le speranze della Reggiana sono anche nei gol di alcuni profili che stanno mancando. Servono reti anche dalla difesa e dalla linea mediana. Esempio: non abbiamo visto il miglior Crnigoj, mezzala box to box che ha segnato 3 gol sia l’anno scorso in B col Venezia (in sole 18 presenze) e sia nella stagione 2021-22 in A sempre coi veneti, e nel 2020-21 in B (sempre in laguna). Per ora hanno segnato solo attaccanti, o centrocampisti offensivi come Girma e Portanova, ma sono attesi anche i gol dalle mezzali. Bianco per caratteristiche non calcia molto e si inserisce poco, ma sta lavorando anche per mettere dentro qualche numero.

E la difesa? Marcandalli in carriera ha un gol col Pontedera; Rozzio in granata ne ha segnati dieci; Sampirisi, negli ultimi quattro campionati tra Monza e Frosinone, ha trovato la via del gol 6 volte. Sono sigilli che, aggiunti a quelli dei calciatori offensivi, fanno comodo. Banale citare anche alcuni scenari che tornano utili quando segnare su azione sarà complicato: i calci di punizione, per esempio. Gli specialisti sono Kabashi, Cigarini, Lanini, tra gli altri. I calci piazzati: qualche gol dei centrali di difesa dovrà arrivare. Il tiro da fuori esalta Kabashi, e occhio anche a Girma. Per la salvezza tutto torna utile.

Giuseppe Marotta