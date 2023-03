Una Reggiana scatenata

VIRGILIANA MANTOVA

5

REGGIANA NUOTO

17

VIRGILIANA MANTOVA: Donaduzzi, Malvagia, Prandi, Miccio, Pedroni, Donato, Zancoghi, Vicentini, Tenedini, Franceschetti, Boldrini, Favalli, Zanoni. All. Favalli.

REGGIANA NUOTO: Bazzani, Magnani L.S., Ricca, Magnani C., Lepore, Monteleone, Curti, Merli, Bussei, Borsari, Roldan Garcia, Algeri, Sirianni. All. Franceschetti.

Reti: Vicentini (3), Zancoghi, Donato (V); Roldan (4), Algeri (3), Merli (2), Bussei (2), Borsari (2), Magnani C., Magnani L.S., Curti, Ricca (R).

Note: parziali 2-2, 0-7, 3-4, 0-4.

Netta vittoria esterna per la Reggiana (21), che rimane al comando del campionato di Serie C travolgendo la malcapitata Virgiliana Mantova (2). Dopo il 2-2 del primo parziale, i granata prendono il largo segnando ben 7 reti nel secondo, senza che i padroni di casa riescano mai a far breccia nella porta ospite: in classifica Bazzani e compagni proseguono a braccetto con Fondazione Bentegodi e Mestrina, con quest’ultima che ha tuttavia una gara da recuperare. "Per noi era una gara importante dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio, aspetti su cui stiamo lavorando parecchio. Il risultato dimostra che ci siamo riusciti, anche se non siamo ancora sufficientemente cinici" spiega il tecnico Franceschetti.