Una serata da campioni

"Un coach come padre – L’incredibile storia di Sandro Gamba". È questo il titolo del bellissimo docufilm andato in onda martedì ‘Al Corso’ per celebrare uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre. Una serata dedicata al basket e organizzata dal comitato provinciale Fip presieduto da Davide Giudici e che ha visto la partecipazione di campioni come Antonello Riva e Piero Montecchi che nel pomeriggio sono anche stati ricevuti dal sindaco Vecchi in Sala Tricolore. All’evento, moderato da Sandro Crovetti erano presenti la presidente di Pallacanestro Reggiana Veronica Bartoli, l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, il capo della segreteria politica della regione Emilia Romagna Giammaria Manghi e l’inossidabile Orazio Rustichelli. La storia, che si snoda soprattutto attorno all’oro agli Europei di Nantes ’83, ha emozionato la platea.

f.p.