"Una vetrina per tutti, ma non andiamo in gita"

Alessandro Nesta: che vetrina sarà quella di Genova?

"Come col Monza: un’opportunità per tutti. Farò qualche cambio, ma gli 11 scelti daranno il massimo. Poi la Coppa andrà a Milan, Juve o Inter…".

Agli ottavi ci sarebbe la "sua" Lazio…

"L’ho già detto: in palio c’è una cena per tutti. Mi basterebbe sedermi un secondo all’Olimpico, poi me ne posso pure andare (ride, ndr)".

Incontrerà Alberto Gilardino.

"Un grande amico, ho condiviso la Champions al Milan, il Mondiale in Nazionale. Sarà strano vederci in un ruolo diverso, sono curioso".

Bardi giocherà?

"No, sarà in panchina (gioca Satalino, ndr)".

E in difesa? Coperta corta…

"Abbiamo solo due centrali, e dobbiamo cercare di non ’ucciderl’. Szyminski non è grave, proverà ad esserci col Lecco. Kabashi ha la febbre".

Portanova, uno degli ex: giocherà?

"Ci ho parlato, ci sono cose che conosce meglio lui dai tempi del Genoa, vedremo".

Passetto indietro: la vittoria con la Feralpi cosa vi ha dato?

"Continuità, oltre che segnali positivi e altri negativi. Ad esempio: in vantaggio la palla va gestita meglio".

Domenica il Lecco.

"Il nostro è un mestiere difficile perché non puoi fare felici tutti, a volte devi fare delle scelte coraggiose. Non bisogna arrivare scarichi col Lecco, ma non andiamo a Genova in gita".

A Genova sarà ambiente amico, visto il gemellaggio.

"Un bene, dovrebbe essere sempre così. A volte ti lanciano cose, vedi quel che è successo purtroppo a Fabio Grosso. Non va bene così".

Una curiosità: ottavo Pallone d’Oro a Lionel Messi…

"Ho sempre risposto che il più forte di tutti era Ronaldo il Fenomeno, però guardando alla continuità avuta, forse è davvero Messi".

Sempre più spesso i giocatori non accettano le sostituzioni.

"Ai miei tempi ci crescevano a calci di dietro. Se facessero certe cose con me…rischierebbero seriamente, giuro".

Giuseppe Marotta