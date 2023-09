Unahotels a caccia di conferme Stasera secondo test contro Rimini

Dopo il convincente esordio a Castelnovo Monti contro Cento, prosegue la preseason della Pallacanestro Reggiana che questa sera alle 19,30 al Palasport di Cavezzo affronterà la Rinascita Rimini, formazione di A2 in cui gioca anche l’ex biancorosso Justin Johnson. Sarà il secondo test ufficiale per i ragazzi di coach Priftis che nella prima uscita stagionale all’ombra della Pietra hanno toccato quota 100 punti, dimostrando di essere già abbastanza avanti sul ritmo offensivo. Sono ovviamente indicazioni solo parziali, ma è innegabile che la Unahotels si sia mossa con grande fluidità, facendo circolare velocemente la palla e spingendo forte in contropiede, guidata dalle scorribande del play statunitense Briante Weber. Per stasera l’ingresso all’amichevole sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. La fase di preparazione continuerà poi sabato alle 18,30 al PalaRegnani di Scandiano, contro la quotata Germani Brescia dell’indimenticato ex Amedeo Della Valle. I biglietti, al costo di 10 euro, sono già in vendita allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini e su ‘Vivaticket’. L’impegno successivo sarà invece mercoledì 13 settembre alle 20 al PalaBigi per la prima edizione del trofeo ‘Sport Valley’ contro il Krka Novo Mesto. Sarà il vernissage, patrocinato dalla Regione, in cui verranno anche svelate le nuove canotte realizzate dallo sponsor tecnico Macron. Parte dell’incasso della gara sarà devoluto dalla Pallacanestro Reggiana agli alluvionati: tagliandi acquistabili a 15 euro in sede (feriali dalle 10 alle 17) allo ‘StoRe’ (tutti i giorni dalle 10 alle 19) e su ‘Vivaticket’.

f.p.