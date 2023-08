Unahotels ai nastri di partenza nei campionati Under 19, 17, 15

A pochi giorni dal raduno della prima squadra, sta muovendo i primi passi anche la nuova stagione 2023-24 delle formazioni giovanili impegnate nei campionati nazionali. L’Unahotels prenderà parte a tutti e tre i tornei di interesse nazionale, cercando di ritagliarsi un ruolo da protagonista dopo i buoni campionati disputati lo scorso anno, ma con la prospettiva di nuovi investimenti annunciati in diverse occasioni dalla società e importanti rinforzi, provenienti dalla nuova fase di reclutamento su cui sta lavorando lo staff tecnico della cantera.

Gli Under 19 dovranno affrontare una prima fase con un girone interregionale dove verosimilmente affronteranno squadre dell’Emilia-Romagna (sono iscritte, oltre alla Unahotels, Virtus, Fortitudo, Stars Bologna, Ferrara, Fidenza e Forlì) e di regioni confinanti (l’anno scorso il girone dei biancorossi fu completato da sole squadre lombarde, ndr) per poi, in caso di qualificazione, affrontare la fase nazionale.

Nella categoria Under 17 e Under 15, invece, sono iscritte rispettivamente 18 e 14 squadre da tutta la regione e si paventa dunque un doppio girone in entrambi i casi, come già avvenuto lo scorso anno, dividendo Emilia e Romagna per poi avere una finale unica regionale prima dell’Interzona e delle finali nazionali. Come per la passata edizione, l’Unahotels sarà l’unica formazione reggiana presente ai nastri di partenza. Come di consueto le formule per l’accesso alle fasi successivi verranno deliberate in un secondo momento.