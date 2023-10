Unahotels al bacio. Colpaccio a Cremona

CREMONA

91

REGGIO EMILIA

95

VANOLI CREMONA: Denegri 7 (24, 03), Pecchia 2 (11, 01), McCullough 12 (11, 33), Adrian 24 (24, 55), Golden 14 (55); Lacey 12 (03, 37), Zegarowski 16 (23, 33), Eboua 4 (22, 01), Zanotti 3 (12, 02) Piccoli (01 da 3). All.: Cavina.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 12 (45, 11), Smith 18 (22, 47), Vitali 7 (13, 13), Hervey 14 (24, 35), Faye 12 (69); Galloway 28 (35, 68), Grant 2, Atkins 2 (12), Uglietti 3 (01, 11), Chillo (01, 01), Cipolla N.e.: Camara. All.: Priftis.

ARBITRI: Baldini, Valzani, Lucotti. (24-27, 49-50; 60-45)

Note T.l.: Cre 1924 Reg 1218. Rimb.: Cre 36 (Adrian 8) Reg 17 (Faye 6). Ass.: Cre 21 (Lacey5 5) Reg 16 (Weber 5).

Una pioggia di triple e un Galloway in formato Nba regalano all’Unahotels la terza vittoria in campionato.

Il ‘cecchino vegano’ nativo di Baton Rouge chiude con 28 punti (68 da 3) e trascina i biancorossi in un finale in volata in cui Cremona – con le sue difese a zona e il pressing a tutto campo – era riuscita ad arrivare fino al -3, risalendo la corrente che l’aveva vista anche a -12 a sei minuti dalla fine (85-73).

Qui però il campione americano ha deciso di prendersi la squadra sulle spalle e assieme a Weber (chirurgico) e a Faye (a tratti dominante) ha chiuso il discorso.

La squadra di Priftis ha confermato di avere un talento offensivo gigantesco e il 1525 dalla lunga distanza ne è una testimonianza, ma attenzione: non ci era mai capitato di veder trionfare un team che prende 19 rimbalzi in meno dei propri avversari (36 a 17 per la Vanoli).

Un dato che va sottolineato perché è la prova di come il lavoro da fare, in fase difensiva, sia ancora tanto.

Cremona è di fatto rimasta in partita catturando 13 (!) rimbalzi offensivi che gli hanno permesso di prendersi tanti tiri aperti e anche di segnarli. Ma il divario di tecnica è sempre sembrato evidente.

Il primo tempo – che ha visto un Adrian scatenato, autore di 20 punti senza errori dal campo - è stato una sorta di ‘copia-incolla’ dell’ultimo quarto: Reggio giocava meglio, ma non riusciva a dare la spallata alla partita perché concedeva troppe seconde chance. Questa trazione anteriore non deve trasformarsi in presunzione di poter vincere ogni partita giocando ai 90 punti. Oppure, ancor peggio, non deve diventare un alibi per evitare di sbucciarsi le ginocchia.

Tutti ‘dettagli’ che possono essere messi a posto e di cui Priftis, che ha fatto anche scelte coraggiose nel corso della gara, è perfettamente al corrente. In ogni caso, almeno fino alla prossima gara con Treviso, è giusto godersi una squadra che è uno spettacolo per chi ama la pallacanestro moderna e per chi, come il pubblico reggiano, erano anni che non vedeva giocatori della classe di Galloway e Smith.

Un passo alla volta arriveranno anche gli altri aspetti del gioco che adesso mancano. Intanto però questo basta e avanza. Tre vittorie nelle prime quattro, la Pallacanestro Reggiana è davvero tornata.