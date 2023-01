Unahotels Armani Milano 73-68: Reggio Emilia compie l’impresa contro la capolista

Gioia Unahotels: ko la capolista Milano (foto Artioli)

Reggio Emilia, 22 gennaio 2023 – Davanti a un PalaBigi gremitissimo, che fa segnare il record stagionale di presenze (oltre 4000) l’Unahotels batte, grazie a una prestazione magnifica in difesa (l’Armani in trasferta normalmente ne segna oltre 83, stasera è rimasta sotto quota 70), ed eccellente in attacco, la capolista Olimpia Milano.

Una vittoria meritata, di cuore e di collettivo, con Cinciarini leader emotivo, e ancora una volta in doppia-doppia (11 punti e 10 assist) ben coadiuvato dal neoacquisto Senglin, da Olisevicius e da un positivo Diouf. Finalmente importante dopo settimane buie. E proprio la sua presenza in quintetto è la prima sorpresa di serata; e tra l’altro il giovane italo-senegalese si disimpegna bene. Ma in generale è tutta la squadra ad avere buona energia.

Nonostante questo le ampie rotazioni di Milano consentono ad essa di variare uomini e strategie di prendersi il primo abbrivio del match all’8’ (9-14). Tuttavia, grazie a un sontuoso Cinciarini e a una difesa ad alta intensità, l’Unahotels piazza un controbreak di 9-1 e chiude avanti il primo quarto.

In avvio del secondo un tonicissimo Senglin, nuovo arrivato in casa biancorossa, propizia un altro mini allungo reggiano (27-20) che costringe Messina a rifugiarsi in time-out. Subito dopo un guasto al tabellone elettronico del PalaBigi interrompe il match per dieci minuti buoni, ma l’aggressività di Reggio non ne risente, perlomeno in fase offensiva; in retroguardia invece Reuvers e compagni concedono un po’ troppo agli avversari, raccogliendo meno di quanto seminato.

Ad ogni modo gli uomini di Sakota riescono a mantenere questo piccolo bottino sino al’8’ poi, ancora una volta, la solidità dell’Armani porta i meneghini a reagire; e ad impattare: 34-34. All’intervallo lungo si perviene con Reggio comunque ancora in vantaggio, seppur di strettissima misura.

Al ritorno sul parquet le danze si aprono con due “bombe” di Olisevicius, che riportano i biancorossi di casa al +7 e fanno imbufalire Messina coi suoi giocatori. Il forcing Unahotels prosegue e al 4’ arriva anche il massimo vantaggio interno: 49-38. Mantenendo costante intensità difensiva e giocando con ordine in attacco (e uno scatenato Sanglin) la Pallacanestro Reggiana tiene la corazzata Olimpia a relativa distanza sino alla chiusura del periodo.

Gli ultimi 10’ vedono l’Armani gettare ogni energia in campo per riprendere in mano l’inerzia della contesa. Capitan Cinciarini e compagni hanno l’arduo compito di provare a contenere l’onda. Quando la squadra dell’ex, e reggianissimo, Melli arriva a -3 (65-62 a metà tempo) Sakota decide che è il momento di parlarci su per preparare la truppa al finale, tanto più che l’Unahotels sino a quel momento non ha nemmeno segnato.

Ci riesce finalmente Reuvers e da quel momento è battaglia punto a punto. A trenta secondi dalla sirena conclusiva però l’Unahotels, grazie a un tiro libero dello stesso giovane Usa va a +3. Baron sbaglia la bomba del pareggio e tocca a Olisevicius chiuderla dalla lunetta.

Il tabellino

UNAHOTELS: Anim 5, Reuvers 8, Hopkins 4, Vitali 4, Cinciarini 11, Burjanadze 4, Senglin 14, Olisevicius 14, Diouf 9. N.e.:Cipolla, Stefanini e Giberti. All.: Sakota.

EA7 ARMANI: Davies 22, Luwawu-Cabarrot, Mitrou-Long 2, Tonut 2, Melli 13, Baron 10, Ricci , Hall 7, Hines 8, Datome 4. N.e. Biligha e Alviti. All.: Messina

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni, Simone Patti

Parziali: 18-15, 39-38, 65-55

Note: spettatori: 4011; tiri da 3: Unahotels 9/21, EA7: 2/13; tiri liberi: Reggio Emilia 16/20, Milano 18/22. Usciti per 5 falli: Mitrou-Long e Hopkins