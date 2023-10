Unahotels, attenta alla trappola Treviso. Classifica bugiarda, la Nutribullet vale di più

Attenzione al trappolone. Di proporzioni giganti e in cui la Pallacanestro Reggiana non deve assolutamente cadere.

Parliamo di Treviso e della prossima sfida che attende i biancorossi al PalaBigi, domenica alle 19,30 (arbitri Begnis, Perciavalle e Galasso).

I veneti arrivano alla corte di capitan Vitali con uno ruolino di marcia deprimente che recita quattro sconfitte in altrettanti incontri di campionato, ma è tutto ‘fumo negli occhi’.

In primis perché la squadra di coach Frank Vitucci ha avuto un calendario con un coefficiente di difficoltà altissimo (Milano e Sassari fuori casa, Brescia e Venezia al ‘PalaVerde’) e poi perché, a parte lo scivolone con Della Valle e compagni (99-71) nelle altre tre partite è arrivata a giocarsela praticamente fino all’ultimo tiro. A questo aggiungiamo pure che in estate il roster e lo staff tecnico sono stati rivoluzionati e che quindi è comprensibile che serva un po’ di tempo per assestarsi.

Se parliamo di talento, Treviso ne ha a disposizione di più rispetto a Brindisi, Scafati e anche a Cremona ovvero le tre squadre che Reggio ha superato. Per capirlo non ci vuole Einstein, ma basta scorrere il roster e leggere i nomi degli esterni della Nutribullet.

In cabina di regia si alternano Ky Bowman (13,3 punti di media in 23’) e Deishuan Booker che è partito così così (9,3 punti e 4,5 assist di media in 20’), ma nella scorsa stagione è stato uno dei migliori giocatori della Winner League con 16 punti e 5,4 assist in 29 con la canotta del Galil Elion. Oltre a loro due, coach Vitucci ha rivoluto con sè anche D’Angelo Harrison che appena due anni fa veniva eletto come uno dei giocatori più forti del campionato italiano. Dopo un infortunio al ginocchio sta cercano di tornare al suo massimo livello soprattutto nel tiro da tre: in questo inizio sta viaggiando con il 13% (323), ma in carriera ha sempre tirato con medie vicine al 40%.

Questo significa che a breve riprenderà le sue abitudini, un po’ come ha fatto Galloway che prima di Cremona era a 315 e poi ha sfoderato uno straordinario 68. Treviso è comunque una squadra che non vive solo di perimetro, ma che può contare anche su un buon tonnellaggio in ala e vicino a canestro.

È settima nella classifica dei rimbalzi, mentre Reggio sedicesima, ovvero all’ultimo posto. Massima attenzione quindi anche ai tentacoli di Pauly Paulicap, centro classe ’97 di 204 cm (10 punti e 9 rimbalzi in 21’) e alle ali James Young e Terry Allen.

Attorno a questi stranieri di ottimo livello ruota poi un gruppo di italiani giovani, ma di buone prospettive come Leonardo Faggian e Andrea Mezzanotte che saranno chiamati ad alzare il livello della propria intensità così come il resto dei compagni. Vietato distrarsi o pensare che sarà semplice. Il biglietto da visita di Treviso è ingannevole.