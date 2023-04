Unahotels, c’è ancora da soffrire

Chi l’avrebbe mai detto? Chi avrebbe mai pensato, poco più di un mese fa, dopo la resa di Verona, che l’Unahotels a metà aprile, si sarebbe ritrovata al 10° posto in classifica con 6 squadre alle spalle? All’epoca della sconfitta in terra veneta, i biancorossi erano finiti a quattro punti dalla zona salvezza e il suo destino sembrava ormai segnato. E invece...

E invece con 5 vittorie nelle ultime 6 gare, la squadra di Sakota ha risalito, con rabbia e orgoglio, la classifica e ora il traguardo appare decisamente più vicino e abbordabile. Aver battuto Treviso, garantendosi il 2-0 negli scontri diretti, potrebbe rivelarsi fondamentale per conservare la Serie A anche se la vittoria di Scafati, trascinata da uno straordinario Logan, sul parquet di Pesaro, nel posticipo di ieri sera, ha un po’ cancellato l’euforia biancorossa. Bisognerà ancora lottare e soffrire per mantenere la Serie A malgrado i successi ottenuti da MIlano, che ieri ha travolto Verona, e di Venezia che ha espugnato Napoli in un finale da vietare ai deboli di cuore con il canestro realizzato da sei metri da Watts proprio allo scadere.

Per poter dormire sonni tranquilli, ormai è chiaro, bisognerebbe arrivare a 24 punti vincendo due delle ultime 4 partite stagionali, comunque non proprio abbordabili per i biancorossi considerando che si dovrà giocare sui parquet di Tortona e Sassari ospitando al Bigi Brescia e Trento. Ci può essere, in realtà, anche una speranza di poter festeggiare a 22 punti. Questo perché i calendari delle dirette concorrenti sono complicati (Treviso, ad esempio, affronterà Pesaro, Milano, Virtus Bologna e Venezia in queste ultime settimane di gare) e anche perché con tante squadre intruppate nella parte finale della classifica, ci saranno diversi scontri diretti che toglieranno punti alle avversarie dei biancorossi.

In ogni caso prima si taglierà il traguardo e meglio sarà. Possibilmente evitando di pensare che all’ultimo posto c’è Varese, perché non vorremmo che a fine campionato la classifica venisse poi nuovamente rivoluzionata da ricorsi assortiti. Meglio, insomma, lasciarsi alle spalle oltre a Varese, anche altre due squadre per evitare discussioni.

SERIE A - Virtus Bologna 40, Milano 38, Tortona 34, Sassari 30, Venezia e Brindisi 28, Trento 26, Pesaro e Brescia 24, Unahotels, Treviso, Trieste e Scafati 20, Napoli 18, Verona 16, Varese 14 (penalizzata di 16 punti).