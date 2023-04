Unahotels, c’è molta luce in fondo al tunnel

REGGIO EMILIA

88

TREVISO

77

UNAHOTELS: Reuvers 10 (59 01), Hopkins 8 (26 13) , Strautins 11 (34), Vitali 13 (11 35), Cinciarini 6 (05), Olisevicius 17 (36 14), Lee 2 (12), Senglin 10 (23 23), Diouf 11 (58) . N.e.:Cipolla, Stefanini e Burjanadze. All.: Sakota.

NUTRIBULLET:. Banks 26 (712 27), Iroegbu 10 (03 23), Zanelli 12 (33 24), Sorokas 4(02 01), Faggian, Jantunen 7 (12 12), Ellis 14 (35) , Invernizzi 4 (14). N.e. Tadiotto, Jurkatamm, Vettori e Scandiuzzi. All.: Nicola

Arbitri: Guido Giovannetti, Andrea Bongiorni, Alessandro Perciavalle

Parziali: 21-21, 48-41, 67-56

Note: spettatori: 3458; tiri da 3: Unahotels 1020, Nutribullet 821; tiri liberi: Reggio Emilia 2025, Treviso 2534. Usciti per 5 falli: Reuvers, Senglin

di Gabriele Gallo

Nella giornata di gloria del calcio, anche il basket reggiano trova la sua serata magica che vale un passo avanti di importanza capitale verso la salvezza.

L’Unahotels ha vinto la partita che non poteva perdere e lo ha fatto, pur tra qualche sofferenza e momenti da gestire, dal primo all’ultimo minuto. Sospinta, per una volta fuori da ogni retorica, dal suo collettivo, guidato da un protagonista atteso, Olisevicius, e da quello che non ti aspetti ma che nella gara più importante degli ultimi mesi sforna una prestazione magistrale, per grinta, efficacia ed importanza. Si parla di Michele Vitali che, con il lituano, è stato l’Mvp del successo biancorosso.

Con cinque vittorie nelle ultime sei partite, e l’aggancio in classifica ai veneti ora Reggio può guardare con maggiore ottimismo al futuro. Avvio al fulmicotone della Unahotels che vola via in velocità sugli assist di Cinciarini e dopo soli due minuti e mezzo costringe Nicola al time-out col tabellone a indicare 9-3. La reazione trevigiana arriva, ma più che per merito della strigliata del coach, in virtù di uno scatenato Banks.

Nel secondo quarto Reggio registra meglio la difesa sugli esterni ospiti e in attacco sono le "bombe" di Strautins e la "verve" di Senglin a permettere ai padroni di casa un nuovo allungo (39-28) al 7’. Nel finale di tempo però qualche azione poco lucida in attacco e scelte rivedibili del tecnico biancorosso in tema di rotazioni consentono agli ospiti di ridurre il disavanzo.

Alla ripresa del confronto Treviso gioca particolarmente intenso e duro, ma un ritrovato Vitali e Reuvers piazzano panieri importanti: l’Unahotels arriva al massimo vantaggio (+11) e con quel bottino si approccia agli ultimi dieci minuti. La Nutribullet prova a rientrare mettendola sulla "bagarre", come già era accaduto in precedenza Cinciarini e compagni prima accusano poi rintuzzano.

Il canestro della staffa, da 3, lo mette Strautins a 18 secondi dalla fine. Dopo di che la truppa biancorossa può legittimamente festeggiare assieme ai quasi 3500 tifosi che l’hanno sostenuta dal primo all’ultimo secondo.