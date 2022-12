Unahotels, con Pesaro è già ’ultima spiaggia’

di Francesco Pioppi

"Quando tocca a te, tocca a te… Ci vuol sudore e un minimo di cuore". Proprio così, esattamente come cantava Luciano Ligabue in un celebre brano di alcuni anni fa. Era praticamente impossibile immaginarsi un Titanic del genere a inizio stagione, eppure: tocca davvero alla Pallacanestro Reggiana lottare nel fango per evitare una retrocessione che avrebbe del clamoroso, ma che in questo momento rappresenta la realtà più concreta.

La priorità è tirarsi via dall’ultimo posto in classifica ed evitare - giocando 18 partite come se fossero questione di vita o di morte - di essere matematicamente in Serie A2 a metà marzo. La prima ‘finale’ va in scena già stasera, quando alle 20,30 al PalaBigi arriverà la Carpegna Prosciutto Pesaro, la squadra rivelazione del campionato assieme a Varese.

Qui però non c’è più spazio per guardare in casa degli altri e osservare il bel lavoro fatto da coach Repesa e non c’è tempo nemmeno per notare quanto siano bravi Moretti, Abdur Rahkman e Cheatham. Qui bisogna iniziare a passarsi la palla senza pensare alle statistiche personali, a piegare le gambe in difesa e a stare concentrati per tutti i 40 minuti, più gli eventuali supplementari. Basta scene di frustrazione tra compagni di squadra o facce intontite mentre gli avversari ti schiacciano in testa.

Diventa anche - lo abbiamo già detto e lo ripetiamo - una questione di dignità e di rispetto. Verso gli abbonati, verso gli sponsor e verso i proprietari che fanno arrivare puntualmente gli stipendi a ogni componente societaria e stanno facendo di tutto per raddrizzare la stagione.

"Sono molto amareggiato, adesso però mi aspetto una reazione importante ed esigo che tutti i giocatori tirino fuori gli attributi e sputino sangue sul parquet", ha spiegato senza troppi giri di parole il socio Graziano Sassi. Impossibile dargli torto, al di là di ogni valutazione tecnica o tattica.

In ogni caso, ultimamente un po’ di circolazione di palla in più si è vista, qualche gioco fluido anche, ma ci sono ancora tantissime cose da sistemare e su cui speriamo si sia lavorato sodo. Basta partenze ad handicap, con gli avversari che già nel primo quarto segnano 25-30 punti e Reggio che è poi costretta ad inseguire per tutta la partita, quasi come se iniziasse a giocare solo quando l’acqua arriva ormai alla gola.

Gli esterni devono tenere almeno i primi palleggi degli attaccanti avversari, altrimenti la difesa inizia a ballare e chiunque può trovare la via del canestro con troppa facilità. Cinciarini, Vitali, Olisevicius e Hopkins sono i giocatori più esperti e maturi: prendano per mano la squadra e dimostrino di avere la schiena dritta, una volta per tutte. Gli alibi sono finiti da un pezzo.