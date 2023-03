Unahotels, contro Napoli è l’ultima spiaggia

di Gabriele Gallo

L’ultimo appello? Ora o mai più? L’ultima speranza? L’ultima spiaggia? Potremmo andare avanti all’infinito nella lista dei luoghi comuni, senza considerare quelli che, in questa disgraziatissima annata abbiamo già utilizzato. Ma la verità è che di questi slogan potremmo riempire gli articoli pregara da qui a un mese, perché la matematica ancora per un discreto periodo lascerebbe comunque pertugi aperti ai biancorossi per la conquista della salvezza. Potremmo, ma non vorremmo. Perché ripetere, volta dopo volta, lo stesso incipit, significherebbe che la truppa di Sakota continuerebbe a fare fatica a cambiare passo. Che invece è davvero l’unico fattore che potrebbe consentirle, di continuare a credere alla Serie A sino all’ultimo fiato. Ed è un sostanziale cambio di marcia emotivo quello che, prima di tutto, vorremmo vedere oggi, quando alle 18.30 al PalaBigi la squadra scenderà in campo contro la Gevi Napoli. Team che precede i biancorossi, in numerosa coabitazione, al penultimo posto (a +4), e che all’andata si impose su Reggio per 73-67. Un cambio di mentalità che deve in tutta evidenza passare da una vittoria contro i partenopei; ottenuta non solo, anche se aiuta, con le percentuali al tiro e la tecnica, ma soprattutto con l’atteggiamento giusto. Ora serve, da parte di tutti, che sul parquet si buttino tutte le energie in corpo.

Qualità umane, prima che cestistiche, che i supporters reggiani, sinora encomiabili per attaccamento ai colori, pretendono giustamente siano loro mostrate. Più ancora di un punteggio favorevole alla sirena. Che in termini di classifica, peraltro, sarebbe più che fondamentale, specialmente se si riuscisse a ribaltare, a favore reggiano la differenza canestri. L’obiettivo, sulla carta, è raggiungibile, perché Napoli al momento possiede più talento individuale dei biancorossi, ma se viene ad esso impedito di accendersi, la squadra di Pancotto fa parecchia fatica in termini di costanza e coesione. Reggio dovrà quindi avere davvero gli occhi della tigre, ma anche gli artigli pronti a lacerare. E dovrà cercare di farlo sapendo che uno dei suoi giocatori al momento più in palla, Senglin, se recupererà dal problema muscolare che lo affligge, sarà comunque a mezzo servizio.

Qualora l’esterno Usa fosse in organico (si deciderà nell’imminenza del match) Sakota sceglierà verosimilmente tra Burjanadze e Reuvers chi dovrà accomodarsi in tribuna. Nell’attesa così il tecnico serbo ha presentato il delicato match: "Contro Napoli abbiamo una nuova chance ed è fuori discussione che per noi si tratta di una partita da vincere a tutti i costi. Siamo tutti consapevoli della posta in palio, tanto noi come Napoli. Dobbiamo fare del nostro meglio perchè è il momento chiave della stagione. I nostri avversari hanno tanto talento: hanno segnato più di 60 punti in un tempo contro Varese, non li fai se non hai grandi capacità offensive. Il loro gioco è principalmente basato sulla transizione e sull’uno contro uno, dovremo farci trovare pronti difensivamente".