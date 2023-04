Unahotels da infarto: va a fondo ma poi esulta

REGGIO EMILIA

78

SCAFATI

70

dts

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Cinciarini 18 (24, 12), Anim 7 (15, 14), Olisevicius 14 (35, 25), Hopkins 8 (16, 25), Diouf 6 (12); Reuvers 15 (49, 11), Senglin 4 (13, 03), Lee (01), Strautins 6 (11 da 3), Vitali. N.e.: Cipolla, Stefanini. All.: Sakota.

GIVOVA SCAFATI Hannah 8 (16, 26), Rossato 7 (13, 15), Okoye 7 (02, 26), Pinkins 4 (01, 13), Thompson 11 (47); Logan 18 (23, 49), Krampelj 4 (12, 03), Mian (01 da 3), Imbrò 7 (11, 13), De Laurentiis 4 (22). N.e.: Imade, Tchintcharauli. All.: Sacripanti.

Arbitri Paternicò, Bartoli, Capotorto.

Parziali: 14-20, 28-36; 45-51

Note T.l.: Reg 2836 Sca 1322. Rimb.: Reg 41 (Olisevicius 8) Sca 37 (Pinkins 6). Ass.: Reg 18 (Cinciarini 9) Sca 10 (Logan 3). F. tec. Senglin al 15’ 05’’ (23-30), Sakota al 23’38’’ (33-36). Usc. 5 f. Hannah al 44’ 42’’ (74-70). Spettatori 3.282.

di Francesco Pioppi

Con la forza della disperazione e quando sembrava ormai tutto compromesso, la Pallacanestro Reggiana si aggrappa all’ultima zattera disponibile e trova una vittoria che vale oro. Lo fa dopo una partita da non far vedere né ai bambini né ai deboli di cuore, risalendo da un -13 (45-58 al 33’ e 26’’) che sembrava la pietra tombale sulla stagione e sulle residue speranze di salvezza.

In quel momento però prima Olisevicius e poi Cinciarini si sono ribellati a un destino che sembrava già scritto e hanno raccolto, in tutta onestà, un gentile regalo di Scafati che è andata completamente nel pallone quando Logan – ancora una volta letale da 3 – ha iniziato ad essere meno lucido.

In un PalaBigi infuocato - che non aveva risparmiato i fischi a metà del primo tempo - Senglin ha avuto anche il tiro da tre per vincerla subito, ma la conclusione è finita cortissima e così è scattato il supplementare.

Un overtime dove Reggio ha avuto la meglio perché è rimasta più lucida e perché Sakota (alleluia…) ha finalmente vinto l’azzardo con Reuvers da ‘5’ con il lungagnone che ha insaccato due canestri fondamentali in avvicinamento e Cinciarini che l’ha sigillata dalla lunetta.

Una vittoria che vale doppio anche perché l’Unahotels ha ribaltato la differenza canestri e in caso di arrivo a pari punti con Scafati gli sarà davanti. Non un dettaglio. Siamo onesti, meglio non farsi illusioni e continuare a pedalare a testa bassa, mettendoci tutto il cuore che si ha a disposizione. Un po’ quello che ha chiesto anche la presidente Bartoli scendendo negli spogliatoi prima di questa sfida. Il messaggio sembra essere arrivato a destinazione, ma questo è solo il primo, piccolo passo verso la luce. Anche perché il fondo della classifica continua ad avanzare e fagocitare squadre che sembravano ‘tranquille’. Adesso la quota salvezza, inizialmente ipotizzabile a 22, non è più garanzia di nulla. Servono nervi saldi, determinazione e tanto, tantissimo carattere.