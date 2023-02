Unahotels: devi essere bella, sporca e cattiva

di Daniele Barilli

Bella, sporca e cattiva. E’ chiedere troppo? Forse sì, ma non crediamo ci siano grandi alternative. Se l’Unahotels vuole costruirsi una piccola possibilità di abbattere un gigante come quello rappresentato dalla Virtus Bologna (si gioca alle 18 con diretta streaming su Eleven), l’unica strada è proprio quella lì. Disputare una gara straordinaria sia a livello di qualità che per quanto riguarda l’intensità e la determinazione. In caso contrario la partita rischierebbe di finire, in favore dei bolognesi, ancor prima di cominciare. Perché, al di là delle assenze sicure (Cordinier e Ojeleye) e probabili (il fuoriclasse serbo Milos Teodosic), la differenza di valori in campo è enorme. Per colmare quel gap tecnico, allora, bisogna inventarsi qualcosa di importante a livello caratteriale. Essere, per l’appunto, sporchi e cattivi. Il problema è che, non sempre, anzi quasi mai, in questa stagione l’Unahotels, che oggi rischia di dover rinunciare a Vitali alle prese con un problema fisico, è riuscita a indossare gli occhi da tigre come ha sottolineato in settimana la presidente Veronica Bartoli.

Mai come oggi, però, ci sono tutti i requisiti per provare a farlo. Perché il palasport sarà tutto esaurito e ci sarà l’intera città a soffiare nelle vele biancorosse, sperando di spingere la squadra reggiana verso un successo che ridarebbe grande fiato alle speranze di salvezza. Perché sono partite come queste che stimolano i giocatori: affrontare i migliori, di solito, porta a trovare, nella propria anima, motivazioni ed energie che, forse, non si credeva neppure di avere. E perché, alla resa dei conti, proprio sfidando squadre come la Virtus Bologna o l’EA7 Milano, si va in campo senza grandi pressioni, a mente sgombra e, forse, è un po’ più facile combattere senza scimmie sulle spalle e ansie nel cuore.

Diciamo che, l’Unahotels, in questa ottica, dovrà riprovare a proporre lo schema visto proprio con Milano. Quando è partita forte, ha chiuso la porta in faccia all’attacco lombardo e, poi, ha resistito in trincea, con le unghie e con i denti, alla rimonta ospite. Sia chiaro: mica sempre si possono portare a casa piccoli miracoli come quello, però, almeno, c’è l’obbligo di provarci. Poi, lo sappiamo anche noi, se Belinelli, Weems, Shengelia, Hackett, Mannion, Lundberg, etc-etc..., metteranno il turbo, ci sarà poco da fare. In questo senso bisognerà, poi, capire con quale stato d’animo la Virtus si presenterà in via Guasco. Perché la disfatta di giovedì sera in Eurolega con il Barcellona può aver lasciato parecchie tossine nei muscoli e nell’anima dei bianconeri. Il timore è che la compagine di Scariolo possa arrivare al PalaBigi con tanta rabbia in corpo. E, se così fosse, la storia si farebbe davvero complicata. Se, al contrario, si presentasse a Reggio una squadra depressa e col morale a terra, allora un’Unahotels aggressiva potrebbe metterla davvero con le spalle al muro. Si vedrà. Certo è che la partita odierna, per i biancorossi di Sakota, può rappresentare una svolta importante. Perché dopo questo match ci saranno 15 giorni di sosta che aiuteranno l’inserimento di Marcus Lee e arrivare a marzo, quando sono in programma tutti gli scontri diretti, con due punti in più e una buona carica di entusiasmo sarebbe fondamentale. Ecco perché, mai come oggi, bisognerebbe essere belli, sporchi e cattivi.