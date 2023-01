Unahotels, dimostra che sei cambiata davvero

di Gabriele Gallo

Davvero l’Unahotels ha intrapreso una strada nuova e virtuosa verso l’agognata salvezza? A questa domanda darà una risposta l’odierna trasferta a Brindisi, contro l’Happy Casa. E per più di una ragione. La prima: i pugliesi sono reduci dalla rocambolesca vittoria in rimonta contro la capolista Virtus Bologna, che ha ridato entusiasmo e restituito certezze a un gruppo che stava vivendo un momento di crisi; in seconda battuta il PalaPentassuglia è uno dei campi più caldi della serie A. Infine, paradossalmente rispetto ai punti precedenti, l’avversaria di oggi, sotto il profilo tecnico e di organico, è tra quelle che meglio si adattano alle caratteristiche della truppa di Sakota. In parole semplici è un match emotivamente complesso, ma tecnicamente più agevole, di molti altri. Un blitz in terra salentina quindi, oltre a segnare la terza vittoria consecutiva per Cinciarini e compagni, rappresenterebbe la cartina di tornasole sui progressi fatti. Non casualmente Dragan Sakota ha tenuto a precisarelo nell’imminenza del match: "Affrontiamo una squadra molto particolare e piena di talento. Sarà un test impegnativo nel quale verrà messa alla prova la nostra concentrazione, capacità di esecuzione e tenuta mentale. Dobbiamo farci trovare pronti: abbiamo lavorato per cercare di mantenere alto sia il livello di fiducia sia la bella atmosfera che siamo riusciti a creare nelle ultime settimane, con la consapevolezza che la salvezza passa dal migliorare giorno dopo giorno e che abbiamo ancora un gap da colmare con le avversarie che ci precedono". Poche parole ma chiare, alla vigilia di una partita che l’Unahotels approccia confortata da una buona notizia: Strautins ha recuperato dall’infortunio al retto femorale, sarà a referto e potrà offrire il suo contributo. La comitiva è volata verso il tacco d’Italia con l’auspicio che le ottime cose mostrate dal neoacquisto Senglin nel match d’esordio contro l’Olimpia Milano, vengano riproposte questa sera.

Un successo esterno contro la truppa di Vitucci avrebbe valore doppio, dato che permetterebbe ai biancorossi di portarsi a -2 dai salentini e andare 2-0 negli scontri diretti. Avversari permettendo: perché oltre all’entusiasmo post vittoria con la Segafredo, Brindisi avrà dalla sua l’eccellente momento di forma del fromboliere Bowman e la variabile D’Angelo Harrison: talento di livello assoluto, da poco rientrato dopo un grave infortunio, ma che è di fatto l’anima emotiva dell’Happy Casa. Un team che, tra le mura amiche, viaggia a 82 punti di media, mentre Reggio, in trasferta, supera di poco quota 70. Sarà quindi fondamentale per Sakota e i suoi tenere l’alta l’aggressività pure in chiave difensiva. Per arginare il faro in attacco Nick Perkins (15,7 punti di media ma anche la tendenza, a rallentare la circolazione di palla) con la collaborazione degli esterni Reed e Bowman.