Unahotels, dimostraci che ci credi davvero

di Daniele Barilli

Ce la faranno i nostri eroi? Ce la faranno a mettere insieme due partite di alto livello come quasi mai è successo in questa stagione? Ce la faranno a dimostrare che quella con Napoli non è stata una prestazione una tantum? Ce la faranno a tenere accesa la fiammella chiamata speranza? Ce la faranno a non deluderci e a non farci arrabbiare?

Ce la faranno a dimostrare di avere tecnica e attributi sufficienti per battere Trieste e provare a restare in Serie A?

Tante domande, se volete molto simili, a cui l’Unahotels dovrà, in un modo o nell’altro, dare risposte precise questa sera a partire dalle 20 (diretta streaming su Eleven) quando i biancorossi scenderanno sul parquet giuliano. Non una partita semplice, ma, diciamolo chiaramente, da qui alla fine del campionato si tratta della gara più abbordabile che la squadra di Sakota affronterà in trasferta. E, di conseguenza, guardando la classifica, è l’occasione migliore per riacciuffare il gruppo delle squadre che lottano per la salvezza. Fallire a Trieste significherebbe complicare ulteriormente una situazione già estremamente difficile. Ecco perché dalla squadra reggiana, questa sera, ci aspettiamo il 110% di impegno, determinazione e furore agonistico.

Al contrario, portare a casa due punti pesantissimi potrebbe essere davvero il trampolino di lancio verso un salvezza che, 15 giorni orsono, dopo le sberle rimediate a Verona, sembrava ormai una missione impossibile. Per farcela i ragazzi di Sakota hanno una sola strada: ripetere la prova difensiva mostrata la settimana scorsa contro Napoli. Poi, lo sappiamo tutti, Trieste non è Napoli. Ha una compattezza di squadra e una solidità superiore, è forte sotto canestro ed è micidiale negli esterni con un giocatore del calibro di Frank Bartley che, per quanto reduce da un infortunio, è l’attuale capocannoniere della Serie A ad una media 19,1 punti a partita. Ci vorrà, insomma, un impegno ancora maggiore e una continuità superiore a quella di una settimana fa. Ma la missione è assolutamente possibile se i biancorossi riusciranno a restare con la testa e con il cuore dentro la partita per 40 minuti considerando anche che i padroni di casa hanno perso 6 gare su 11 tra le mura amiche.

Certo, il fatto che i triestini siano reduci da una domenica terribile (hanno perso 95-59 sul campo della Germani Brescia) non aiuta perché avranno sicuramente una grande voglia di rivalsa. La squadra di Legovich (l’allenatore più giovane del campionato che ha subito dimostrato di avere buonissime qualità), dopo gli innesti di Ruzzier e del pivot Terry (entrambi inseguiti, senza successo, anche dall’Unahotels) stasera farà debuttare la nuova guardia Jalen Hudson che sostituirà Frank Gaines. Gli ostacoli da superare, insomma, sono tanti. Ma l’Unahotels, che avrà ancora Senglin non al meglio e con Burjanadze che dovrebbe essere destinato alla tribuna per la terza gara di fila, deve avere la forza e il coraggio di andare oltre a tutto questo.

Riusciranno i nostri eroi, allora, a regalarci un sorriso e qualche speranza?