Unahotels, è davvero il giorno del giudizio

di Francesco Pioppi

Il giorno del giudizio è arrivato. Oggi alle 17,30 la Pallacanestro Reggiana ospiterà la Givova Scafati in una gara senza domani. Se dimostrerà di essere superiore, ribaltando anche la differenza canestri rispetto al -2 dell’andata, allora potrà continuare la sua rincorsa alla salvezza altrimenti…Game over. Certo, la matematica non la condannerebbe ma a quel punto resterebbero solo sei partite con ‘l’obbligo’ di vincerne almeno quattro e di sperare in blackout totale di Napoli e Verona. Troppi ‘condizionali’, soprattutto al cospetto di una squadra che deve assolutamente dare delle risposte e farsi perdonare, assieme a coach Sakota, un primo tempo a Venezia dai connotati imbarazzanti. Subire 52 punti in 20 minuti è inaccettabile in qualsiasi situazione, a maggior ragione se stai lottando per salvarti e il club ti mette sempre nelle migliori per dare il meglio. Viene da pensare che forse a qualcuno farebbe bene qualche strigliata in più e qualche comodità in meno, ma questo è un discorso che ci sarà modo di fare anche più avanti e oggi è logico pensare solo alla stretta attualità. A tal proposito, non ci sarà Burjanadze che si è fermato giovedì per un’infiammazione alle ginocchia che meriterà degli approfondimenti, ma l’Unahotels potrà contare – almeno parzialmente – sui tentacoli di Marcus Lee. Il lungo americano, rimasto ai box 13 giorni per una distorsione lombare, ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra e se non ci saranno ricadute dell’ultima ora dovrebbe scendere in campo. Avrà probabilmente un’autonomia limitata (ipotizziamo circa 15 minuti) ma la sua presenza in area può comunque fare la differenza. "È una di quelle sfide che non ha bisogno di essere introdotta con molte parole - ha dichiarato Sakota alla vigilia - È un match che vale doppio, essendo uno scontro diretto come lo sono stati quelli con Verona, Napoli e Trieste. Per noi è una grande chance per fare un passo avanti in classifica, consapevoli che dall’altra parte troveremo una squadra molto pericolosa, composta da giocatori di grande esperienza e capacità realizzative come Logan, Okoye e Hannah. Attorno a loro è costruita una squadra con regole e gerarchie precise che, come noi, sta dando tutto per provare a salvarsi. Non sarà facile, ma siamo in casa, davanti al nostro pubblico e dobbiamo far valere il desiderio e la determinazione nel conquistare i due punti fondamentali".

Ad Anim toccherà probabilmente il compito di spegnere sul nascere le fiammate di Logan, una missione che all’andata aveva assolto con grande profitto, mentre qualche problema in più – per caratteristiche – potrebbe crearlo Okoye. Occhio anche a Krampelj, ala dalla mano dolce che ha fatto il precampionato con i biancorossi ma poi non è stato ingaggiato. Sempre indecifrabile la ‘luna’ di Stone, ultimamente non al meglio, ma spesso decisivo nelle gare da dentro o fuori.