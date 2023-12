Unahotels, è il momento di spiccare il volo

Vola solo chi osa farlo, scriveva Luis Sepulveda.

E l’Unahotels è in grado di volare o, quantomeno, di pensare di potervi riuscire?

Oggi tutto l’ambiente, a partire dalla squadra, avrà una risposta. Perché al PalaBigi arriva la capolista Germani Brescia.

La quale guida la graduatoria precedendo le due naturali favorite per lo scudetto: Virtus Bologna, che segue a ruota, e Armani Milano, al momento in crisi ma col potenziale per venirne fuori in ogni momento.

E la guida sì a sorpresa, ma fino a un certo punto; perché i lombardi dell’indimenticato ex biancorosso Della Valle hanno dimostrato, sinora, una solidità impressionante, sia in termini fisici (e contro squadre estremamente "grosse" la Reggio di quest’anno ha sempre sofferto parecchio) che di mentalità.

E non è un caso che le uniche due sconfitte subite siano arrivate per mano delle citate Vnere e di Trento, anch’essa attualmente seconda in classifica.

Per giunta, la truppa di coach Magro può vantare il miglior attacco (quasi 90 punti di media) e la più efficiente difesa del campionato: appena 75 punti incassati per gara.

Se poi tutto ciò non bastasse, gli odierni avversari di capitan Vitali e compagni prendono ben 38 rimbalzi a gara (secondi solo a Trento, mentre Reggio è quella che ne cattura meno: 32).

A livello individuale, infine, un dato balza agli occhi: nessun atleta biancoblu è presente tra i primi 20 marcatori della serie A, ma ben quattro hanno una media punti superiore alla doppia cifra.

Segno di talento diffuso, coesione di squadra e ottima capacità di circolazione di palla.

Per tutto quanto sopra, la partita che andrà in scena in via Guasco stasera sarà un’altra, e oltremodo impegnativa, prova di maturità per i biancorossi.

Contesti in cui sinora, eccezion fatta per il recente blitz a Napoli, hanno sempre steccato: a volte, come accaduto a Venezia, non presentandosi proprio all’appuntamento.

L’impressione è che Galloway e compagni progrediscano, sia pure non in tutti i dettagli, gara dopo gara e questo è indubbiamente positivo, ma occorrerà vedere come questi progressi si concretizzeranno oggi, di fronte a una rilevante prova del nove.

Quali sono allora le armi che i ragazzi di Priftis potranno sguainare per tentare di vincere la contesa?

Innanzitutto il potenziale offensivo: tra le mura amiche Hervey e soci la infilano tanto quanto i bresciani e possono vantare la miglior percentuale in assoluto, il 39,3%, al tiro da 3.

Inoltre, la capacità di aggredire gli avversari nella loro metà campo, che è dirimente nell’aver fatto della Unahotels la squadra che fa perdere più palloni a chi la affronta.

Fattore di rilevante importanza nel quadro di una difesa che, sui 40’, si prende ancora troppe pause.

Detto che, soprattutto sotto canestro, la sfida sarà durissima (nonostante l’impegno che i lunghi biancorossi sempre mettono) molto dipenderà dal "mood" con cui Kevin Hervey scenderà sul parquet. Croce e delizia, sinora, dell’annata reggiana, il flessuoso supertalento Usa è indubbiamente l’elemento che può far pendere l’ago della bilancia dalla parte emiliana: se oltre a garantire apporto offensivo, riuscirà ad essere concentrato ed aggressivo anche in difesa.

Ultimo appunto, ma non per importanza, riguardo alla sfida di oggi, l’Unahotels la disputerà sfoggiando una divisa speciale color grigio antracite, che verrà svelata per l’occasione.

Le canotte saranno poi oggetto di un’asta benefica, il cui ricavato contribuirà all’acquisto di una nuova autoambulanza da donare alla città.

Tutto questo in collaborazione con Croce Verde nell’ambito dei progetti "We Care" biancorossi.