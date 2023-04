Unahotels, è il solito leit-motiv: vincere

di Gabriele Gallo

Vincere e basta. Tutto il resto: calcoli da classifica avulsa, penalizzazioni di squadre che potrebbero essere confermate o modificate prima della fine del campionato, risultati delle dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere, devono essere considerate semplice rumore in sottofondo. Perché l’unico vero boato a risuonare questa sera dovrà essere quello emotivo dei giocatori dell’Unahotels, in tema di concentrazione, carattere e intensità, e quello sonoro del pubblico del PalaBigi mai come questa volta, nella presente stagione, chiamato a essere davvero il sesto uomo in campo. Perché la Pallacanestro Reggiana deve battere la Nutribullet Treviso, senza se e senza ma; allo scopo di compiere un passo avanti fondamentale in chiave salvezza, per centrare il quinto successo in sei partite, il terzo consecutivo, e risucchiare i veneti nella bagarre per restare in serie A: agganciandoli a quota 20 e andando 2-0 negli scontri diretti. In termini tecnici l’assetto con Lee da centro e Hopkins da ala grande, sta confermando di essere estremamente redditizio, in attacco e in difesa, nei meccanismi di coach Sakota e, a maggior ragione, sarà utilissimo pure stasera. Così come l’attuale rendimento di Cinciarini, che qualche volta peccherà pure in lucidità, ma che si è preso emotivamente in carico la squadra, da grande capitano, portandola fuori dalle secche in diversi frangenti delle ultime gare. Sicuramente penalizzerà l’Unahotels l’assenza di Sacar Anim, che ha chiuso la stagione dopo la rottura del tendine d’achille, per questo sono chiamati a dare il meglio di loro sia Michele Vitali (che ha mostrato confortanti segni di ripresa nella recente vittoria a Varese) sia Jeremy Senglin al quale, oltre alle belle folate a cui ci ha abituato, è richiesta maggiore continuità. Fuori dai giochi resta anche Burjanadaze, tuttora tormentato da un problema al ginocchio.

Nel delineare i contorni dell’odierna sfida Dragan Sakota ha evidenziato: "Affrontiamo uno scontro diretto contro una formazione che fino a qualche settimana fa non era direttamente coinvolta nella lotta salvezza, ma che ora sono sicuro che darà grande battaglia per non tornare a far parte del gruppo in fondo alla classifica. Veniamo da un periodo dove stiamo affrontando le gare con grande serietà e concentrazione e mi aspetto che sia così anche con Treviso. I ragazzi giocheranno anche per Anim, la cui assenza ovviamente ci vedrà modificare le rotazioni sugli esterni. Quella di Nicola è una squadra con punti di riferimento molto chiari: Banks e Iroegbu negli esterni con il loro talento ed il loro atletismo, Ellis sotto i tabelloni con le sue qualità di giocatore di post-basso. Questo senza sottovalutare l’impatto di tanti altri atleti. È una squadra che sa far bene tante cose, soprattutto il gioco in transizione. Non sarà facile, ma grazie anche all’energia che ci darà il nostro pubblico vogliamo proseguire la nostra serie positiva".