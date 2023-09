Unahotels, è subito boom di abbonamenti Staccate già 333 tessere, si sogna il record

di Gabriele Gallo

Esordio col botto, e con cifra quantomai simbolica per la campagna abbonamenti della Unahotels. Nel primo giorno di apertura sono state infatti staccate 333 tessere formato cartaceo (30 in più rispetto al via della passata stagione). Un numero di assoluto rilievo e dal momento che, per tradizione, il 3 è considerato il numero perfetto: ripetuto per tre volte è, quantomeno dal punto di vista scaramantico, un buon segno. Se son rose, nei prossimi giorni fioriranno. Una campagna abbonamenti che, come da tradizione, porta agli onori della cronaca i primi appassionati che, questa mattina, si sono messi in fila, di buon mattino, per acquistare l’agognata tessera. Ad ottenere la numero 1, nella sede della società in via Martiri della Bettola, è stato Silvano Cagossi; mentre, presso "lo stoRe" di piazza Prampolini, il negozio del merchandising biancorosso, il primato spetta a Graziano Pergetti. Entrambi, comunque, tifosi di lunga data della Pallacanestro Reggiana.

Come è noto l’obiettivo societario, per dirla alla maniera del general manager Claudio Coldebella, è "fare il meglio possibile". Il sogno è battere il record, dopo l’imponente campagna acquisti estiva che ha rilanciato le ambizioni societarie, delle annate 20142015 e 20152016: 3410 abbonamenti staccati, all’epoca la capienza totale del PalaBigi, oggi attestata a 4530 posti. Un buon risultato sarebbe comunque andare sopra quota 3000. Giova ricordare che la fidelizzazione annuale può essere acquisita presso la sede della Pallacanestro Reggiana, in via Martiri della Bettola (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sino al 22 settembre) oppure a "lo stoRe di piazza Prampolini, il negozio del merchandising biancorosso (dal lunedi al sabato, dalle 10 alle 19).

La campagna abbonamenti si chiuderà il 5 ottobre; fino a mercoledi 13 settembre i vecchi abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione, da lunedi 18 vendita libera per tutti i posti rimasti. Nei giorni 15 e 16 gli stessi vecchi abbonati e chi si è procurato il tagliando nei posti da subito disponibili potranno esercitare l’opzione "Cambio Posto" (nello stesso settore e per la stessa categoria di prezzo). I soli abbonamenti a tariffa "Intera" potranno essere acquistati anche online sul circuito Vivaticket, fino alla conclusione della campagna.