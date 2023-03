Unahotels, ecco la strada per la salvezza

di Gabriele Gallo

Tra 28% e 55%. Sono le due percentuali tra cui si snoda il destino della Unahotels. La prima si riferisce alle partite vinte dalla truppa biancorossa dall’inizio del campionato: 6 su 21. La seconda è quella che serve per avere ragionevoli certezze che anche nel 20232024 la Pallacanestro Reggiana giocherà in serie A. Per conseguire questo obiettivo la squadra di Sakota è praticamente obbligata a vincere cinque delle nove gare che restano: circa il doppio, in termini percentuali, di quelle messe in cascina sinora. E’ una mission alla portata di capitan Cinciarini e compagni? Se lo spirito con cui Cinciarini e compagni scenderanno in campo sarà quello di domenica scorsa contro Napoli, di sicuro le chances saranno maggiori. Come ha giustamente osservato Sakota stesso nel corso della conferenza stampa post partita contro i partenopei, oltre a fare il pieno di successi in via Guasco bisognerà perlomeno cogliere una vittoria, in trasferta, contro i pronostici. Un’ ipotetica tabella di marcia verso la salvezza prevede infatti che l’Unahotels si aggiudichi, senza se e senza ma, i quattro incontri casalinghi che la attendono contro, nell’ordine, Scafati, Treviso, Brescia e Trento. Nel contempo ribaltando la differenza canestri coi campani (-2 al momento data la sconfitta 61-59 all’andata) e andando sul 2-0 coi veneti (qui basterebbe portare a casa la vittoria anche di un solo punto visto il +20 biancorosso nel primo scontro).

In realtà considerando che un passo falso in casa potrebbe capitare, bisogna mettere in conto l’idea di dover vincere due gare fuori casa. Ecco perché il match di domani sera a Trieste diventa assolutamente fondamentale. E poi, per arrivare alla fatidica quota 22, bisognerà cercare un altro blitz esterno tra Venezia (il 26), Varese (l’8 aprile), Tortona (19 aprile) e Sassari (30 aprile). Parliamo di quattro sfide che, ad oggi, sembrano quasi proibitive con squadra molto forti e, in questa fase, in grande spolvero.

Alla fine dei conti la scalata resta impervia, ma se Reggio riuscirà a vincere a Trieste e a guadagnare un buon bottino di punti in casa, ecco quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo potrebbe davvero compiersi.