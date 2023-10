Unahotels, il sogno di Sassi: "Alzare la Coppa Italia"

Consigliere Graziano Sassi, aveva chiesto una vittoria in regalo per il suo 71° compleanno ed è stato accontentato…

"Sono felice, ma soprattutto per l’entusiasmo che vedo crescere attorno alla società e alla squadra. Abbiamo riacceso l’ambiente, ogni domenica abbiamo nuovi tifosi. Contro Treviso c’erano i giocatori della Reggiana Calcio, mentre con me avevo Padre Lorenzo Motti che è il guardiano del convento dei frati cappuccini di Scandiano…È uno spettacolo che sta conquistando proprio tutti e vedere la gente felice, che si dimentica dei problemi quotidiani, è la cosa più gratificante". Anche perché avete scelto di cambiare tanto a livello dirigenziale, confermando però investimenti molto importanti.

"Una grande lode va fatta alla famiglia Bartoli, perché sono soprattutto loro che ci permettono di avere uno spettacolo di primissimo livello. Quando un giocatore chiede informazioni e sa che dietro c’è una proprietà solida è più facile convincerlo, ma in questo sono stati bravissimi anche Coldebella e Priftis: due professionisti di fama internazionale che hanno dato la svolta".

Sono loro due il ‘segreto’ del nuovo corso?

"In primis direi l’affiatamento che c’è tra noi soci, la Veronica per esempio è stata la prima a chiamarmi per farmi gli auguri e anche con Enrico San Pietro si è creato un forte rapporto di amicizia. È apprezzabile vedere come Coldebella ci tenga sempre aggiornati sulle dinamiche societarie: come sapete abbiamo un settore giovanile che ci invidiano tutti e stiamo portando avanti anche il progetto di casa biancorossa".

Nel frattempo avete preso in gestione il PalaBigi.

"Quando abbiamo capito che c’era qualche incertezza, non abbiamo esitato a farci avanti. Vogliamo fare il massimo per la squadra e la città".

La piazza sogna in grande e lei non si è mai tirato indietro: quali sono gli obbiettivi?

"Il primo traguardo è la qualificazione per le finali di Coppa Italia che si terranno a Torino e una volta che saremo lì è inutile nascondersi: io voglio vincere! Il sogno sarebbe quello di alzare la coppa al cielo assieme alla presidente Veronica e al vice San Pietro. E poi chissà, magari l’anno prossimo puntare ancora più in alto…".

Puntare più in alto significa arrivare in finale scudetto?

"E perché no? Facendo un passo alla volta, possiamo arrivare a giocarcela con tutti e poi non avevo mai visto un affiatamento del genere tra i giocatori, sembrano fratelli".

Questo è merito anche di Priftis, non crede?

"Priftis è un coach che io a Reggio non avevo mai visto, con il suo curriculum internazionale ci porta in un’altra dimensione. E poi è un uomo di una serietà e di una bravura unica, i ragazzi gli vogliono bene perché non vende fumo. Con lui e Coldebella abbiamo innalzato notevolmente il livello di professionalità".

In campo però, alla fine, ci vanno i giocatori e avere un fenomeno come Galloway aiuta…

"Tutti fortissimi, ma Galloway effettivamente è uno spettacolo. Tra l’altro è un ragazzo di una semplicità e di una disciplina unica: va nelle scuole a parlare agli studenti, si fa in quattro, davvero super, ma come lui anche tutti i suoi compagni".